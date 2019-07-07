韓國好電影推薦《1987：黎明到來的那一天》全民參與抗爭：韓國民主化成功的關鍵分享！

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近日因香港發生的「反送中」抗爭運動，特意再次重溫前年的韓國電影 《1987：黎明到來的那一天》，感觸變得更加深刻...。

「朴鍾哲被嚴刑拷問致死」、「李韓烈被警方發射的催淚彈擊斃」、「舉辦漢城奧運會的國際壓力」、「美國放棄支持全斗煥獨裁政權」 ... 這些都是向來我們研究 1987 年韓國民主化成功轉型的主要原因。



近日因香港發生的「反送中」抗爭運動，特意再次重溫上年的韓國電影 《1987：黎明到來的那一天》。在重新觀察當中的情節脈絡，開始明解導演把電影以「去英雄化」的拍攝手法，處理 1987 年韓國波瀾壯闊的民主化運動歷史，其實是希望讓觀眾明白，這場抗爭，都是不以個人英雄為重心，而是透過整體每一位韓國民眾，從微少的個體出發，發揮屬於自己領域的影響力，來委身參與，最終才能成就出這驕人的結果。

就如那位醫生，他便不甘為政權說謊，主動向記者說出朴鍾哲真正的死因；驗屍官也未有為警方而屈服，沒有簽署那份偽造的死亡報告；檢察官亦力拒上級施壓，鍥而不捨地多番追查打死朴鍾哲的幕後黑手；記者也無懼政權打壓，力抗政權下達的報導守則，冒死也要把真相報導出來；家長與商戶同時為了保護走上街頭抗爭的學生，向他們提供容身之所；獄警亦為了讓含冤入獄的前報紙編輯繼續撰文聲討獨裁政權，不只告知他有些機密文件內容，更把他的手抄稿件轉達到報紙手中發表。



另外，教會與寺院也扮演著衛道者的角色，向被通緝的抗爭者提供暫時安身避難之處；大學生也為了傳承光州死難者的抗爭精神，無懼催淚彈，無論如何也要走上街頭抗爭，向政權施壓。



最終，就是因為每一位民眾，都願意在可以的能力範圍內，發揮自己的逆權影響力，一點一點的累積，成功把整場運動，由藍領、白領、學生、老師、記者、公務員、司機、商人，甚至家庭主婦開始，不斷向外擴散，成就出一個足以撼動任何尊權制度的民眾力量，結果把獨裁者推倒。



因而，要帶來改變，從來都不是期待出現英雄，而是依靠每一個人，多走一步，便會成功。



本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

（圖自：官方劇照）

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