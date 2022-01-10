姜棟元悲痛弔唁《1987》民主運動李韓烈烈士母親：因飾演此角色而多次與其家人聯繫並低調捐款

演員姜棟元極少出席公共場合，平時也相當低調，日前他因前往李韓烈烈士母親的告別式場而受到矚目。

演員姜棟元曾於2017年演出電影《1987：黎明到來的那一天》中參與學生民主運動卻不幸犧牲的李韓烈一角，為了演出這個角色，在拍攝期間他也多次拜訪李韓烈母親裴恩心女士，並到李韓烈烈士墳前祭拜，也參觀了李韓烈文物紀念館，讓拍攝時可以用心還原當時的狀況，而每當想起年輕的生命就這樣逝去，姜棟元也因此紅了眼眶。(相關報導:姜棟元在總統身旁頻拭淚

裴恩心女士日前因急性心肌梗塞離世，聽聞這消息也令姜棟元相當悲痛，也在一接到消息後，最短時間內前往弔唁，並安慰遺屬。姜棟元表示心中相當悲痛，今年也正想找時間來拜訪，但只先打了電話，心中相當遺憾。



電影《1987：黎明到來的那一天》描述韓國在1987年6月的民主抗爭，一位年輕的學生在當時被捕，並在調查中死亡，而政府卻隱瞞真相，電影播出當時高達723萬觀影人次，姜棟元在電影中飾演學生李韓烈一角，並與金泰璃展開一段運動鞋情緣。

當時電影海報以及事前宣傳中，都沒有出現姜棟元這個角色，僅算是特別演出，但他卻被這段歷史而感動，非常用心研究當時的狀況，甚至與李韓烈母親及家人多次聯絡。裴恩心女士也曾在SBS節目訪問中提到，姜棟元來到家中拜訪並表示會努力演好這個角色，也到墳前致意，更說到姜棟元高高瘦瘦的樣子跟兒子李韓烈很像，看到姜棟元就像看到了自己的兒子，令她感到安慰。



姜棟元在電影上映後也時常聯絡並探望裴女士，2018年他更匿名向李韓烈紀念事業會捐款了2億韓元（相關報導請點這裡），據悉《1987：黎明到來的那一天》的導演以及女主角金泰璃也將前往弔唁。

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