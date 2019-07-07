韩国好电影推荐《1987：黎明到来的那一天》全民参与抗争：韩国民主化成功的关键分享！

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近日因香港发生的「反送中」抗争运动，特意再次重温前年的韩国电影 《1987：黎明到来的那一天》，感触变得更加深刻...。

「朴钟哲被严刑拷问致死」、「李韩烈被警方发射的催泪弹击毙」、「举办汉城奥运会的国际压力」、「美国放弃支持全斗焕独裁政权」 ... 这些都是向来我们研究 1987 年韩国民主化成功转型的主要原因。



近日因香港发生的「反送中」抗争运动，特意再次重温上年的韩国电影 《1987：黎明到来的那一天》。在重新观察当中的情节脉络，开始明解导演把电影以「去英雄化」的拍摄手法，处理 1987 年韩国波澜壮阔的民主化运动历史，其实是希望让观众明白，这场抗争，都是不以个人英雄为重心，而是透过整体每一位韩国民众，从微少的个体出发，发挥属於自己领域的影响力，来委身参与，最终才能成就出这骄人的结果。

就如那位医生，他便不甘为政权说谎，主动向记者说出朴钟哲真正的死因；验尸官也未有为警方而屈服，没有签署那份伪造的死亡报告；检察官亦力拒上级施压，锲而不舍地多番追查打死朴钟哲的幕后黑手；记者也无惧政权打压，力抗政权下达的报导守则，冒死也要把真相报导出来；家长与商户同时为了保护走上街头抗争的学生，向他们提供容身之所；狱警亦为了让含冤入狱的前报纸编辑继续撰文声讨独裁政权，不只告知他有些机密文件内容，更把他的手抄稿件转达到报纸手中发表。



另外，教会与寺院也扮演著卫道者的角色，向被通缉的抗争者提供暂时安身避难之处；大学生也为了传承光州死难者的抗争精神，无惧催泪弹，无论如何也要走上街头抗争，向政权施压。



最终，就是因为每一位民众，都愿意在可以的能力范围内，发挥自己的逆权影响力，一点一点的累积，成功把整场运动，由蓝领、白领、学生、老师、记者、公务员、司机、商人，甚至家庭主妇开始，不断向外扩散，成就出一个足以撼动任何尊权制度的民众力量，结果把独裁者推倒。



因而，要带来改变，从来都不是期待出现英雄，而是依靠每一个人，多走一步，便会成功。



本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

（图自：官方剧照）

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