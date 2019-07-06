《WWW》最近人氣很旺的「海帶男」李在旭，無預警放電李多熙真的太會了啦！
韓劇 2019年7月6日 星期六12:30 MiJimin
小編最近看《請輸入檢索詞WWW》都在注意他，從無精子症的冷都男，到黑道實習生，戲路真的太廣了啦～！XDDD（電力十足的年下男）
今天小編要分享的是...第十集讓人心動到停止呼吸的一幕！！！
在《請輸入檢索詞WWW》中，車賢（李多熙 飾）結識了最愛看的狗血劇《丈母娘為何那樣》的演員薛智煥（李在旭 飾），原來他是沒有經紀公司的無名演員，在這禮拜播出的第9、10集中，兩人有更多的互動與肢體接觸，相當好看啊！！！
▼小編就不劇透太多，跟大家分享一下印象最深刻的這一段劇情：
影片中，車賢把薛智煥當作自己公司的演員，陪他到拍攝現場，拍攝進行時，薛智煥走位必須往車賢的方向，看呆了的車賢定在原地，兩人就這樣近距離直到導演喊卡～！OMG～～～這段小編看到呼吸都停止啦！！！
（影片可快轉至01:50）
從車賢看劇時，薛智煥被甩「海帶巴掌」的那一幕，真的沒想到他會走入車賢的感情世界，兩人在最新兩集中互動的戲份相當多，喜歡這對CP的讀者們，趕快去追到最新進度啊！！！相當值得一看呢～！
兩個大長腿啊～～～好登對！
▼還有官方公開的兩段影片，也給大家回味一下最新第9、10集的劇情：
（圖自：tvN DRAMA）
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