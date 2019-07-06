《WWW》最近人气很旺的「海带男」李在旭，无预警放电李多熙真的太会了啦！

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小编最近看《请输入检索词WWW》都在注意他，从无精子症的冷都男，到黑道实习生，戏路真的太广了啦～！XDDD（电力十足的年下男）

今天小编要分享的是...第十集让人心动到停止呼吸的一幕！！！

在《请输入检索词WWW》中，车贤（李多熙 饰）结识了最爱看的狗血剧《丈母娘为何那样》的演员薛智焕（李在旭 饰），原来他是没有经纪公司的无名演员，在这礼拜播出的第9、10集中，两人有更多的互动与肢体接触，相当好看啊！！！



▼小编就不剧透太多，跟大家分享一下印象最深刻的这一段剧情：

影片中，车贤把薛智焕当作自己公司的演员，陪他到拍摄现场，拍摄进行时，薛智焕走位必须往车贤的方向，看呆了的车贤定在原地，两人就这样近距离直到导演喊卡～！OMG～～～这段小编看到呼吸都停止啦！！！



（影片可快转至01:50）



从车贤看剧时，薛智焕被甩「海带巴掌」的那一幕，真的没想到他会走入车贤的感情世界，两人在最新两集中互动的戏份相当多，喜欢这对CP的读者们，赶快去追到最新进度啊！！！相当值得一看呢～！



两个大长腿啊～～～好登对！



▼还有官方公开的两段影片，也给大家回味一下最新第9、10集的剧情：

（图自：tvN DRAMA）

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