感受 DAY6 的繽紛魅力 最新概念照全面到齊！
KPOP 2019年7月5日 星期五11:22 施乃琪
再過十天，DAY6 就要帶著親自參與全曲創作的迷你五輯〈The Book of Us : Gravity〉回歸，先來看看成員們的最新概念照吧！
JYP Entertainment 今天（5 日）公開了 DAY6 五位成員的最新概念照，以在畫面上澆下油彩的設計，呈現出繽紛而奇幻的視覺效果。
▾ 晟鎮
▾ Jae
▾ Young K
▾ 元弼
▾ 度雲
日前 DAY6 也已經公開新專輯的完整曲目表，包含主打歌「成為一頁」在內，一共收錄了 “For me”、”How to love”、「要回去嗎」、「包裝」與 “Best Part” 共六首歌曲，除了「包裝」外都由 Young K 獨立作詞，而晟鎮、Jae 與元弼也都參與了作曲工作。
另一方面，在 15 日發行新專輯後不久，DAY6 也會從首爾展開全新一輪的世界巡迴演唱會《GRAND START OF WORLD TOUR》，規模遍及歐、北美、亞、澳四大洲！
（照片來源：JYP Entertainment）
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