感受 DAY6 的缤纷魅力 最新概念照全面到齐！
KPOP 2019年7月5日 星期五11:22 施乃琪
再过十天，DAY6 就要带著亲自参与全曲创作的迷你五辑〈The Book of Us : Gravity〉回归，先来看看成员们的最新概念照吧！
JYP Entertainment 今天（5 日）公开了 DAY6 五位成员的最新概念照，以在画面上浇下油彩的设计，呈现出缤纷而奇幻的视觉效果。
▾ 晟镇
▾ Jae
▾ Young K
▾ 元弼
▾ 度云
日前 DAY6 也已经公开新专辑的完整曲目表，包含主打歌「成为一页」在内，一共收录了 “For me”、”How to love”、「要回去吗」、「包装」与 “Best Part” 共六首歌曲，除了「包装」外都由 Young K 独立作词，而晟镇、Jae 与元弼也都参与了作曲工作。
另一方面，在 15 日发行新专辑后不久，DAY6 也会从首尔展开全新一轮的世界巡回演唱会《GRAND START OF WORLD TOUR》，规模遍及欧、北美、亚、澳四大洲！
（照片来源：JYP Entertainment）
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