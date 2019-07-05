Heize、SUGA 強強聯手 新單曲預告搶先聽！
KPOP 2019年7月5日 星期五08:27 施乃琪
時隔短短四個月 Heize 就要帶著新歌回歸，加上製作人 SUGA 的組合就是絕對的因信賴而聽代名詞！
Heize 今天（5 日）釋出了最新單曲〈We Don’t Talk Together〉的 MV 預告片，雖然尚未揭曉任何歌詞，魅力十足的旋律依然掀起熱烈討論。
特別的是，一向親自作詞作曲的 Heize，這次更邀來防彈少年團的「閔 PD」SUGA 擔任〈We Don’t Talk Together〉的製作人，都有豐富音樂製作經驗又風格獨具的兩人令歌迷更加期待。
Heize 將於 7 日傍晚經由各大音源網站及實體唱片行〈We Don’t Talk Together〉，實體唱片還收錄了 36 頁的寫真書、迷你海報、明信片及歌詞小卡等等，喜歡她的話一定要收藏難得有實體的單曲！
（照片與影片來源：heizeheize、Stone Music Entertainment）
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