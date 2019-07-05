真的很有心呢！柳演錫送上咖啡車外，還親自到《請輸入檢索詞WWW》片場為「舊職場同事」應援！ OCN驚悚懸疑劇《他人即地獄》劇本閱讀照公開！任時完、李棟旭等人出席，預計在8月播出！ 《Produce X 101》最新一集的練習室舞蹈影片,哪一組是你pick的最愛？ Apink 恩地今夏開唱 首爾場門票今晚開賣！ 感受 DAY6 的繽紛魅力 最新概念照全面到齊！ CIX 未出道先轟動 出道 showcase 門票全數售罄！ 狂野而迷幻 EXO 伯賢〈UN Village〉MV 預告曝光！ 外國人「秒出關」來了！7月10日起：訪韓外國遊客可自助通關 《爸爸！我們去哪裡？》尹厚暴風成長變「高挑暖男」幫姨母提包包的可愛小男友！ 傳金宇彬基本康復有望加盟電影《竊聽》，公司回應「集中健康恢復」！網民：有消息就是好事情 Heize、SUGA 強強聯手 新單曲預告搶先聽！ BTS防彈少年團JIMIN原來也是夜貓子！凌晨1點現身東大門吃辣炒年糕XD 李施彥去日本旅行怎麼就被罵「不愛國」了？粉絲力挺：為什麼不能去 昭彌伴舞被指太搶鏡？！IG公開嗆聲：「當面對我說說看啊！ 」

時隔短短四個月 Heize 就要帶著新歌回歸，加上製作人 SUGA 的組合就是絕對的因信賴而聽代名詞！

Heize 今天（5 日）釋出了最新單曲〈We Don’t Talk Together〉的 MV 預告片，雖然尚未揭曉任何歌詞，魅力十足的旋律依然掀起熱烈討論。



特別的是，一向親自作詞作曲的 Heize，這次更邀來防彈少年團的「閔 PD」SUGA 擔任〈We Don’t Talk Together〉的製作人，都有豐富音樂製作經驗又風格獨具的兩人令歌迷更加期待。

Heize 將於 7 日傍晚經由各大音源網站及實體唱片行〈We Don’t Talk Together〉，實體唱片還收錄了 36 頁的寫真書、迷你海報、明信片及歌詞小卡等等，喜歡她的話一定要收藏難得有實體的單曲！



（照片與影片來源：heizeheize、Stone Music Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞