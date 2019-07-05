Heize、SUGA 强强联手 新单曲预告抢先听！
KPOP 2019年7月5日 星期五08:27 施乃琪
时隔短短四个月 Heize 就要带著新歌回归，加上制作人 SUGA 的组合就是绝对的因信赖而听代名词！
Heize 今天（5 日）释出了最新单曲〈We Don’t Talk Together〉的 MV 预告片，虽然尚未揭晓任何歌词，魅力十足的旋律依然掀起热烈讨论。
特别的是，一向亲自作词作曲的 Heize，这次更邀来防弹少年团的「闵 PD」SUGA 担任〈We Don’t Talk Together〉的制作人，都有丰富音乐制作经验又风格独具的两人令歌迷更加期待。
Heize 将於 7 日傍晚经由各大音源网站及实体唱片行〈We Don’t Talk Together〉，实体唱片还收录了 36 页的写真书、迷你海报、明信片及歌词小卡等等，喜欢她的话一定要收藏难得有实体的单曲！
（照片与影片来源：heizeheize、Stone Music Entertainment）
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