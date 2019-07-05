李施彦去日本旅行怎么就被骂「不爱国」了？粉丝力挺：为什么不能去

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李施彦可能自己都没估计到一张日本旅行照能在网路上掀起风波，更被批「不爱国」。

3日，李施彦在自己的SNS上公开了一张旅行照，并附言写道：「抵达小松，搭乘公车开始」。 照片中的他衣著休闲，坐在公车里，嘟著嘴巴自拍。



没想到韩国网民看到李施彦的照片后就炸了，有网民留言谴责：「为什么挑这个时间去日本旅行？ 」、「完全没常识，不爱国」。 不过也有网民力挺李施彦，称：「不能因为韩日关系不好就非要取消日本行程吧」。

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近期，因不满韩国对强征劳工案的判决，日本表示将收紧对韩国智慧手机显示器和晶片所用三种高科技材料的出口限制，这一举动在韩国掀起轩然大波，韩媒一致认为这是日本在对韩国实施经济报复，而韩国民众中也出现了抵制日货的言论，并有持续发酵之势。

对於部分网民的冷言冷语，李施彦并未多搭理，而是在4日又公开了一张照片，并表示：「非常谢谢邀请我的宋振宇MINAMI夫妇和MINAMI的父母。 」照片中，李施彦和宋振宇一家三口在宋振宇的日本家门口合影。 宋振宇是李施彦的好友，与日本妻子MINAMI一同开通了YouTube频道「韩日夫妇」，在YouTube界小有名气。



李施彦还在SNS上写道：「新家人宋优美小宝宝非常可爱，希望你能健康成长！ 谢谢惊喜生日派对！ 祝振宇能大发！ 加油！ 」

「图：李施彦IG」

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