宋慧喬離婚公公很受傷？宋仲基父親被爆失聯？

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自6月27日宋仲基和宋慧喬爆出離婚的消息後，雖然已經過去多天，仍有不少網友仍感到震驚。宋仲基在沒有任何預兆的情況下就宣佈離婚著實讓所有人都大吃一驚。

雖已過去多日，但事情仍在發酵中，雙宋的離婚原因以及家庭等一系列消息頻頻被刷到熱搜榜，各大韓媒更是使出渾身解數想要深挖兩人背後故事，想要搶佔獨家離婚原因的爆料。



7月3日有韓媒爆料稱宋仲基父親此前並不知道兒子要離婚，在宋仲基發出離婚聲明的前一天，宋爸爸曾經和一群朋友喝酒聚餐，對於離婚的內情完全不知道。兒子和兒媳離婚的消息還是從官方聲明中得知，這讓宋爸爸備受打擊，最近在家閉關呈現失聯狀態。有網友就猜測，離婚大事宋仲基都沒提前告知家人，可見他當時下定決心不希望任何阻撓的聲音出現。

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從雙宋結婚開始，宋爸爸就一直對外透露出對宋慧喬這個兒媳婦的喜愛。當時宋慧喬新劇《男朋友》開播時，宋爸爸還曾發短訊給親朋好友為兒媳賣力宣傳新劇，並且大讚兒媳漂亮，希望她成為全世界最受歡迎的演員。

「圖：NATE」

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