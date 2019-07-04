宋慧乔离婚公公很受伤？宋仲基父亲被爆失联？

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自6月27日宋仲基和宋慧乔爆出离婚的消息后，虽然已经过去多天，仍有不少网友仍感到震惊。宋仲基在没有任何预兆的情况下就宣布离婚著实让所有人都大吃一惊。

虽已过去多日，但事情仍在发酵中，双宋的离婚原因以及家庭等一系列消息频频被刷到热搜榜，各大韩媒更是使出浑身解数想要深挖两人背后故事，想要抢占独家离婚原因的爆料。



7月3日有韩媒爆料称宋仲基父亲此前并不知道儿子要离婚，在宋仲基发出离婚声明的前一天，宋爸爸曾经和一群朋友喝酒聚餐，对於离婚的内情完全不知道。儿子和儿媳离婚的消息还是从官方声明中得知，这让宋爸爸备受打击，最近在家闭关呈现失联状态。有网友就猜测，离婚大事宋仲基都没提前告知家人，可见他当时下定决心不希望任何阻挠的声音出现。

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从双宋结婚开始，宋爸爸就一直对外透露出对宋慧乔这个儿媳妇的喜爱。当时宋慧乔新剧《男朋友》开播时，宋爸爸还曾发短讯给亲朋好友为儿媳卖力宣传新剧，并且大赞儿媳漂亮，希望她成为全世界最受欢迎的演员。

「图：NATE」

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