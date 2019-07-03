姜丹尼爾本月9日就任釜山市宣傳大使，為釜山棒球隊開球
明星 2019年7月3日 星期三13:00 Sani
網友已經做出預想的合成圖，就等姜丹尼爾來實現啦！
今日，姜丹尼爾的一人企劃社KONNECT娛樂宣佈：「姜丹尼爾將在本月9日下午6點在釜山社稷棒球場GROUND參加釜山市宣傳大使的就任儀式，之後在2019新韓銀行MyCar KBO職業棒球聯賽的樂天Giant對NC Dinos的比賽前擔任開球。 」
屆時，姜丹尼爾將從釜山市長吳巨敦手中接過宣傳大使的委任狀，就任儀式全過程將通過釜山市官方Facebook、Youtube以及釜山觀光公社的官方Facebook進行直播。
此前，釜山市在今年4月邀請市民推薦最能推廣釜山魅力的宣傳大使，結果姜丹尼爾被選中，開始以無報酬的方式擔任這一名譽職位。
而為棒球比賽開球也是姜丹尼爾一直以來的心願，他在去年的直播上就曾透露：「希望在社稷棒球場為故鄉的球隊樂天擔任主場開球。 」網友還做出了穿上棒球服的姜丹尼爾的假想合成圖，現在願望真的要變成現實啦！
另外，姜丹尼爾正在為月底的SOLO出道作準備，並且和打造了無數K-Pop名曲的製作人Kei Lim合作，目前已經完成錄音、正在排練編舞，讓人超級期待他的回歸啊！
（圖源：IG@daniel.k.here，KSD，網路）
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