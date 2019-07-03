新劇《德魯納酒店》超可愛人物海報：IU、呂珍九、P.O等主要角色一次看！

（官方公開七個角色）P.O的海報也太可愛了吧～！XDDD
由IU、呂珍九所主演的tvN全新週末劇《德魯納酒店》（每六、日播出），即將在下週六7月13日首播登場，昨日官方率先公開了七位主要演員的精緻人物海報。
本劇由擅長奇幻題材《主君的太陽》、《和遊記》的編劇洪氏姊妹，與《當你沉睡時》吳忠煥導演合作打造，講述在繁華的韓國首爾市中心，擁有陳舊外觀的「德魯納酒店」，只向無法離開的靈魂們展示其華麗的真面目的點點滴滴。
▼最新預告：
接下來就一起來看看，這棟存在著人鬼神的主要人物有誰吧！
▼IU飾演德魯納酒店社長「張滿月」，外貌如月亮般高傲美麗，但個性古怪、孤僻使壞。
▼呂珍九飾演德魯納酒店經理「具燦成」，擁有強迫症、潔癖的偏執狂，外表看起來是很厲害的菁英、完美主義者，但其實內心相當脆弱。
▼P.O飾演酒店櫃檯的服務員「池賢宇」，善良有禮貌，卻討厭工作，從韓戰過後70年都保持著10代少年的樣貌。
▼康美娜飾演18歲的女高中生「金宥娜」，帶著特殊故事進入德魯納當實習生，性格堅強又聰明的女孩。
▼申正根飾演酒吧服務員「金先非」，同時也是德魯納酒店中最長壽（500歲）的職員。
▼裴海善飾演酒店的客房長「崔瑞熙」，朝鮮望族長子的前妻，性格倔強、外向開朗。
▼趙賢哲飾演料理天才「桑切斯」，燦成工作的酒店料理長，也是燦成唯一的朋友。
（圖自：tvN Drama）
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