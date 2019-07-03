姜丹尼尔本月9日就任釜山市宣传大使，为釜山棒球队开球
明星 2019年7月3日 星期三13:00 Sani
网友已经做出预想的合成图，就等姜丹尼尔来实现啦！
今日，姜丹尼尔的一人企划社KONNECT娱乐宣布：「姜丹尼尔将在本月9日下午6点在釜山社稷棒球场GROUND参加釜山市宣传大使的就任仪式，之后在2019新韩银行MyCar KBO职业棒球联赛的乐天Giant对NC Dinos的比赛前担任开球。 」
届时，姜丹尼尔将从釜山市长吴巨敦手中接过宣传大使的委任状，就任仪式全过程将通过釜山市官方Facebook、Youtube以及釜山观光公社的官方Facebook进行直播。
此前，釜山市在今年4月邀请市民推荐最能推广釜山魅力的宣传大使，结果姜丹尼尔被选中，开始以无报酬的方式担任这一名誉职位。
而为棒球比赛开球也是姜丹尼尔一直以来的心愿，他在去年的直播上就曾透露：「希望在社稷棒球场为故乡的球队乐天担任主场开球。 」网友还做出了穿上棒球服的姜丹尼尔的假想合成图，现在愿望真的要变成现实啦！
另外，姜丹尼尔正在为月底的SOLO出道作准备，并且和打造了无数K-Pop名曲的制作人Kei Lim合作，目前已经完成录音、正在排练编舞，让人超级期待他的回归啊！
（图源：IG@daniel.k.here，KSD，网路）
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