和BTS防彈少年團一起看場青春電影！新日單〈Light〉MV 感性出爐
KPOP 2019年7月3日 星期三10:14 施乃琪
防彈少年團的世界巡迴演唱會《Love Yourself: Speak Yourself》這週即將轉往日本，今天他們也搶先釋出了最新 MV！
防彈少年團在今天（3 日）經由韓國的各大音源網站，公開了第十張日語單曲〈Lights / Boy with Luv〉，同時釋出了 “Lights” 的 MV。
距離防彈少年團的上一張日語單曲已過了 8 個月，〈Lights / Boy with Luv〉除了收錄 “Lights” 與日語版的 “Boy with Luv”，還收錄了日語版的 “IDOL”。
其中新歌 “Lights” 描寫即使身處黑暗中仍能聽見彼此的聲音、並鼓勵人們自己決定幸福的價值，是一首充滿希望的歌曲。
而這週六防彈少年團就會從大阪出發，並於 6、7、13、14 日分別在大阪與靜岡舉行四場《Love Yourself: Speak Yourself》演出。
（照片與影片來源：Universal Music Japan）
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