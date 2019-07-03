和BTS防弹少年团一起看场青春电影！新日单〈Light〉MV 感性出炉
KPOP 2019年7月3日 星期三10:14 施乃琪
防弹少年团的世界巡回演唱会《Love Yourself: Speak Yourself》这周即将转往日本，今天他们也抢先释出了最新 MV！
防弹少年团在今天（3 日）经由韩国的各大音源网站，公开了第十张日语单曲〈Lights / Boy with Luv〉，同时释出了 “Lights” 的 MV。
距离防弹少年团的上一张日语单曲已过了 8 个月，〈Lights / Boy with Luv〉除了收录 “Lights” 与日语版的 “Boy with Luv”，还收录了日语版的 “IDOL”。
其中新歌 “Lights” 描写即使身处黑暗中仍能听见彼此的声音、并鼓励人们自己决定幸福的价值，是一首充满希望的歌曲。
而这周六防弹少年团就会从大阪出发，并於 6、7、13、14 日分别在大阪与静冈举行四场《Love Yourself: Speak Yourself》演出。
（照片与影片来源：Universal Music Japan）
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