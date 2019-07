手控注意!票選「纖纖玉手代表偶像」 河成雲、柾國大幅領先 D.O. 入伍當天送上新歌 〈That's okay〉奪 16 國 iTunes 冠軍! Big Hit 規模升級新動作 公司大樓確定明年搬家! 《春夜》最新劇照:韓志旼♥丁海寅帶兒子出遊甜蜜恩愛,重重難關如何過? SJ東海的「生日祝福」從不缺席…但只會遲到!粉絲:「難道歐吧的日曆和我們不一樣?XD」 Ryan和Apeach粉絲別錯過!全家推出「Kakao Friends」集點,手拿扇、行動電源、安全帽等商品等你收集! 最具知性美組合登場!《醫生耀漢》公開池晟、李世榮、李奎炯人物劇照~ 邕聖祐、金香起主演《18歲的瞬間》預告再公開!兩人超萌身高差,讓人有心動的感覺啊! 《德魯納酒店》公開充滿「奇異氛圍」的團體海報!IU、呂珍九首次拍攝花絮 互讚對方好演技 啊嘶!《WWW》林秀晶看著張基龍起邪念「可以不要在腦子裡脫我衣服嗎?」 《請回答1997》延續的父女情!成東鎰應援「女兒」鄭恩地成為電台正式DJ,將作為特別嘉賓出演! 前 AOA 成員珉娥轉型演員 確定加入 O& Entertainment! 因為平時也擁有閃亮亮的雙眸…時常聽到別人問「妳怎麼哭了?」的韓志旼! 姜丹尼爾IG久違更新:公開全新形象照片! DAY6 世巡場次出爐 半年長征橫跨四大洲! IZ*ONE 日單銷量迭創佳績 首次巡演 8 月開跑! GFRIEND 重寫夏日定義 今晚登上《Idol Room》! 人氣網劇《A-TEEN》辛睿恩、崔普閔成為KBS《音樂銀行》新MC!本週五(5日)與觀眾們見面 EXO伯賢本月(7月)10日SOLO出道!官方公開迷你1輯《City Lights》預告畫報、影片 朴有天一審判決結果公開! 有期徒刑10個月、緩期2年執行 振永部隊近況照公開,服役之後更帥了,網民驚呼:這臉是真實存在的嗎 金秀賢經紀合約年底就到期,曝將開個人工作室捧自己 【有片】當著我的面我的站姐竟然在拍別人??BLACKPINK JENNIE好嫉妒 JISOO安慰:忍著 網劇《戀愛播放列表4》近期首播!「姜允」回歸、新角色「智敏」是什麼樣的人物? 嚮往 Big Hit Entertainment 嗎?專屬少年的嘻哈比賽開放報名! 手機殼裡放照片&最大興趣是陪妹妹玩!《PRODUCE X 101》中的他成為新一代寵妹狂魔:太甜了~ 【不定時更新!】7月份有誰會來台灣跟大家見面呢? BTS防彈少年團V父親照片曝光:根本是一個模子刻出來的!

去年一出道就在韓國寫下驚人銷量的 IZ*ONE,進軍日本後的表現也十分亮眼,第二張單曲銷量也已成功突破 20 萬張!

根據日本最大的唱片銷量統計網站 Oricon 在今天(2 日)透露,IZ*ONE 的第二張日語單曲〈Buenos Aires〉上市首周就賣出 21 萬 6 千張作左右,繼首張單曲〈想讓你說喜歡我〉又成功突破 20 萬張大關。



如此一來,IZ*ONE 不只在 6 月 24 日發片後便登上單日單曲榜首,滿一週後的如今也躍上單週單曲榜首,成功在出道後首度征服 Oricon 單週單曲榜。

在當地人氣火熱的 IZ*ONE 也即將舉行巡迴演唱會《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN JAPAN》,於 8 月 21 日從幕張展覽館出發,並陸續前往神戶、福岡、埼玉的體育場開唱!





(照片與影片來源:Off the Record)

