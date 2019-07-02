IZ*ONE 日單銷量迭創佳績 首次巡演 8 月開跑！
KPOP 2019年7月2日 星期二10:57 施乃琪
去年一出道就在韓國寫下驚人銷量的 IZ*ONE，進軍日本後的表現也十分亮眼，第二張單曲銷量也已成功突破 20 萬張！
根據日本最大的唱片銷量統計網站 Oricon 在今天（2 日）透露，IZ*ONE 的第二張日語單曲〈Buenos Aires〉上市首周就賣出 21 萬 6 千張作左右，繼首張單曲〈想讓你說喜歡我〉又成功突破 20 萬張大關。
如此一來，IZ*ONE 不只在 6 月 24 日發片後便登上單日單曲榜首，滿一週後的如今也躍上單週單曲榜首，成功在出道後首度征服 Oricon 單週單曲榜。
在當地人氣火熱的 IZ*ONE 也即將舉行巡迴演唱會《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN JAPAN》，於 8 月 21 日從幕張展覽館出發，並陸續前往神戶、福岡、埼玉的體育場開唱！
（照片與影片來源：Off the Record）
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