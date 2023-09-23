【韓網熱帖】韓媒報粉絲擔憂權恩妃服裝太暴露，要求換造型師

*原標題：「保護權恩妃」煽情性爭議↑…針對Woollim大量不滿



昨日有韓媒報道稱，最近權恩妃的舞台服裝引起煽情性爭議，部份粉絲對所屬社Woollim表示不滿，要求更換服裝造型師。

權恩妃在音樂節WATERBOMB的服裝引起不小關註，之後不僅出演多個電視台和網路節目，歌曲音源也開始逆襲，人氣不斷上升。

但網路上也出現不少擔憂的聲音，即是粉絲指出她的服裝過於暴露和煽情，甚至出現「權恩妃換服裝師」這一hashtag。 有粉絲稱：「看到藝人穿那麼暴露的服裝，真的太難過」「非要穿這麼短的裙子嗎，服裝師有良心嗎」。同時要求Woollim更換服裝師、尊重和保護藝人，不要再做「助長性騷擾的造型」。

其實Woollim上月底曾表示會盡全力保護藝人，對性騷擾、捏造謠言、侵犯私生活等惡意貼文採取強硬措施。 但諷刺的是，這之後要求保護權恩妃的粉絲聲音反而越來越大。





​韓國網友評論：



1. 啊就身材好啊怎麼辦...

2. 就算大眾開始關注WATERBOMB權恩妃，但粉絲還是可能不喜歡，這就是粉絲的心啊

3. 除了WATERBOMB以外跟其他女團的服裝沒太大區別啊



4. 權恩妃現在人氣很旺很幸福，那些人真的是粉絲嗎？

5. 保護什麼，都是成年人了

6. 好像她本人蠻喜歡性感風，看不慣就別看嘛

7. 有問題的不是恩妃的服裝，是性騷擾的傢伙們

8. 應該起訴性騷擾留言，以粉絲立場確實很生氣

9. 跟其她女偶像比，恩妃的服裝並不算暴露，只是她身材太好顯得突出而已。 沒道理一定要包得嚴嚴實實，有人關注就要享受呀，證明她作為藝人是有明星味的



10. 真的是粉絲那樣講的嗎kk粉絲應該因為她走紅而開心吧kk

11. 粉絲確實可能有壓力... 聽說性騷擾增加很多

12. Shorts裡很多瞬間鏡頭的動圖，開水瓶的動作也是用奇怪的視線在看

13. IZ*ONE時期沒看出來是因為包得很嚴實，現在已經成年而且是WATERBOMB，又不是穿了不能穿的衣服，那之後也沒有穿更少，WATERBOMB大家都那樣穿啊

14. 除了WATERBOMB和CASS Festival之外有穿過暴露的服裝嗎？ 所屬社應該加把勁起訴性騷擾的人才對

15. 權恩妃並沒有改性感路線，除了音樂節之外都跟第一次SOLO《Door》沒太大區別。 這次粉絲抓狂是因為警察大學的演出服裝有點過分，（整體而言）以女偶像來說並不算大尺度



16. 我是粉絲... 確實有些粉絲不滿，也有人指手畫腳、感到受傷，希望公司起訴（惡評）啊...

17. 恩妃加油，聽說有很多活動邀約，多跑活動多賺錢吧！

出處：https://theqoo.net/hot/2940244543

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