IZ*ONE 日单销量迭创佳绩 首次巡演 8 月开跑！
KPOP 2019年7月2日 星期二10:57 施乃琪
去年一出道就在韩国写下惊人销量的 IZ*ONE，进军日本后的表现也十分亮眼，第二张单曲销量也已成功突破 20 万张！
根据日本最大的唱片销量统计网站 Oricon 在今天（2 日）透露，IZ*ONE 的第二张日语单曲〈Buenos Aires〉上市首周就卖出 21 万 6 千张作左右，继首张单曲〈想让你说喜欢我〉又成功突破 20 万张大关。
如此一来，IZ*ONE 不只在 6 月 24 日发片后便登上单日单曲榜首，满一周后的如今也跃上单周单曲榜首，成功在出道后首度征服 Oricon 单周单曲榜。
在当地人气火热的 IZ*ONE 也即将举行巡回演唱会《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN JAPAN》，於 8 月 21 日从幕张展览馆出发，并陆续前往神户、福冈、崎玉的体育场开唱！
（照片与影片来源：Off the Record）
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