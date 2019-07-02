手控注意！票选「纤纤玉手代表偶像」 河成云、柾国大幅领先 D.O. 入伍当天送上新歌 〈That's okay〉夺 16 国 iTunes 冠军！ Big Hit 规模升级新动作 公司大楼确定明年搬家！ 《春夜》最新剧照：韩志旼♥丁海寅带儿子出游甜蜜恩爱，重重难关如何过？ SJ东海的「生日祝福」从不缺席…但只会迟到！粉丝：「难道欧吧的日历和我们不一样？XD」 Ryan和Apeach粉丝别错过！全家推出「Kakao Friends」集点，手拿扇、行动电源、安全帽等商品等你收集！ 最具知性美组合登场！《医生耀汉》公开池晟、李世荣、李奎炯人物剧照～ 邕圣佑、金香起主演《18岁的瞬间》预告再公开！两人超萌身高差，让人有心动的感觉啊！ 《德鲁纳酒店》公开充满「奇异氛围」的团体海报！IU、吕珍九首次拍摄花絮 互赞对方好演技 啊嘶！《WWW》林秀晶看著张基龙起邪念「可以不要在脑子里脱我衣服吗？」 《请回答1997》延续的父女情！成东镒应援「女儿」郑恩地成为电台正式DJ，将作为特别嘉宾出演！ 前 AOA 成员珉娥转型演员 确定加入 O& Entertainment！ 因为平时也拥有闪亮亮的双眸…时常听到别人问「你怎么哭了？」的韩志旼！ 姜丹尼尔IG久违更新：公开全新形象照片！ DAY6 世巡场次出炉 半年长征横跨四大洲！ IZ*ONE 日单销量迭创佳绩 首次巡演 8 月开跑！ GFRIEND 重写夏日定义 今晚登上《Idol Room》！ 人气网剧《A-TEEN》辛睿恩、崔普闵成为KBS《音乐银行》新MC！本周五（5日）与观众们见面 EXO伯贤本月（7月）10日SOLO出道！官方公开迷你1辑《City Lights》预告画报、影片 朴有天一审判决结果公开！ 有期徒刑10个月、缓期2年执行 振永部队近况照公开，服役之后更帅了，网民惊呼：这脸是真实存在的吗 金秀贤经纪合约年底就到期，曝将开个人工作室捧自己 【有片】当著我的面我的站姐竟然在拍别人？？BLACKPINK JENNIE好嫉妒 JISOO安慰：忍著 网剧《恋爱播放列表4》近期首播！「姜允」回归、新角色「智敏」是什么样的人物？ 向往 Big Hit Entertainment 吗？专属少年的嘻哈比赛开放报名！ 手机壳里放照片&最大兴趣是陪妹妹玩！《PRODUCE X 101》中的他成为新一代宠妹狂魔：太甜了～ 【不定时更新！】７月份有谁会来台湾跟大家见面呢？ BTS防弹少年团V父亲照片曝光：根本是一个模子刻出来的！

去年一出道就在韩国写下惊人销量的 IZ*ONE，进军日本后的表现也十分亮眼，第二张单曲销量也已成功突破 20 万张！

根据日本最大的唱片销量统计网站 Oricon 在今天（2 日）透露，IZ*ONE 的第二张日语单曲〈Buenos Aires〉上市首周就卖出 21 万 6 千张作左右，继首张单曲〈想让你说喜欢我〉又成功突破 20 万张大关。



如此一来，IZ*ONE 不只在 6 月 24 日发片后便登上单日单曲榜首，满一周后的如今也跃上单周单曲榜首，成功在出道后首度征服 Oricon 单周单曲榜。

在当地人气火热的 IZ*ONE 也即将举行巡回演唱会《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN JAPAN》，於 8 月 21 日从幕张展览馆出发，并陆续前往神户、福冈、崎玉的体育场开唱！





（照片与影片来源：Off the Record）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻