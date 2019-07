手控注意!票选「纤纤玉手代表偶像」 河成云、柾国大幅领先 D.O. 入伍当天送上新歌 〈That's okay〉夺 16 国 iTunes 冠军! Big Hit 规模升级新动作 公司大楼确定明年搬家! 《春夜》最新剧照:韩志旼♥丁海寅带儿子出游甜蜜恩爱,重重难关如何过? SJ东海的「生日祝福」从不缺席…但只会迟到!粉丝:「难道欧吧的日历和我们不一样?XD」 Ryan和Apeach粉丝别错过!全家推出「Kakao Friends」集点,手拿扇、行动电源、安全帽等商品等你收集! 最具知性美组合登场!《医生耀汉》公开池晟、李世荣、李奎炯人物剧照~ 邕圣佑、金香起主演《18岁的瞬间》预告再公开!两人超萌身高差,让人有心动的感觉啊! 《德鲁纳酒店》公开充满「奇异氛围」的团体海报!IU、吕珍九首次拍摄花絮 互赞对方好演技 啊嘶!《WWW》林秀晶看著张基龙起邪念「可以不要在脑子里脱我衣服吗?」 《请回答1997》延续的父女情!成东镒应援「女儿」郑恩地成为电台正式DJ,将作为特别嘉宾出演! 前 AOA 成员珉娥转型演员 确定加入 O& Entertainment! 因为平时也拥有闪亮亮的双眸…时常听到别人问「你怎么哭了?」的韩志旼! 姜丹尼尔IG久违更新:公开全新形象照片! DAY6 世巡场次出炉 半年长征横跨四大洲! IZ*ONE 日单销量迭创佳绩 首次巡演 8 月开跑! GFRIEND 重写夏日定义 今晚登上《Idol Room》! 人气网剧《A-TEEN》辛睿恩、崔普闵成为KBS《音乐银行》新MC!本周五(5日)与观众们见面 EXO伯贤本月(7月)10日SOLO出道!官方公开迷你1辑《City Lights》预告画报、影片 朴有天一审判决结果公开! 有期徒刑10个月、缓期2年执行 振永部队近况照公开,服役之后更帅了,网民惊呼:这脸是真实存在的吗 金秀贤经纪合约年底就到期,曝将开个人工作室捧自己 【有片】当著我的面我的站姐竟然在拍别人??BLACKPINK JENNIE好嫉妒 JISOO安慰:忍著 网剧《恋爱播放列表4》近期首播!「姜允」回归、新角色「智敏」是什么样的人物? 向往 Big Hit Entertainment 吗?专属少年的嘻哈比赛开放报名! 手机壳里放照片&最大兴趣是陪妹妹玩!《PRODUCE X 101》中的他成为新一代宠妹狂魔:太甜了~ 【不定时更新!】7月份有谁会来台湾跟大家见面呢? BTS防弹少年团V父亲照片曝光:根本是一个模子刻出来的!

去年一出道就在韩国写下惊人销量的 IZ*ONE,进军日本后的表现也十分亮眼,第二张单曲销量也已成功突破 20 万张!

根据日本最大的唱片销量统计网站 Oricon 在今天(2 日)透露,IZ*ONE 的第二张日语单曲〈Buenos Aires〉上市首周就卖出 21 万 6 千张作左右,继首张单曲〈想让你说喜欢我〉又成功突破 20 万张大关。



如此一来,IZ*ONE 不只在 6 月 24 日发片后便登上单日单曲榜首,满一周后的如今也跃上单周单曲榜首,成功在出道后首度征服 Oricon 单周单曲榜。

在当地人气火热的 IZ*ONE 也即将举行巡回演唱会《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN JAPAN》,於 8 月 21 日从幕张展览馆出发,并陆续前往神户、福冈、崎玉的体育场开唱!





