【韓網熱帖】IZ*ONE出身的矢吹奈子＆本田仁美將出演《Queendom Puzzle》

她們倆出演，大家會看嗎？

限定IZ*ONE女團出身的日本成員矢吹奈子＆本田仁美將再次挑戰K-POP女團，確定出演Mnet的《Queendom Puzzle》。該節目是2019年開始播出的《Queendom》系列的後續製作，與之前邀請現役女愛豆不同的是，新節目將邀請前愛豆女團的成員參加。

矢吹奈子＆本田仁美在2018年播出的《Produce 48》中被選為最終成員，成功作為IZ*ONE的一員出道，活動了2年6個月後團隊於2021年4月解散。

韓國網民評論：

1. 我好喜歡她倆，卻不希望她們參加這檔節目，做好本國的本職工作就好，為什麼要挑這麼難走的一條路

2. 又不是官宣報導，是Mnet想要炒熱度吧，千萬不要被騙了

3. 把原來的團隊打散，去打造一個全新的團隊，原團的粉絲應該很氣憤

4. 仁美還蠻紅的，這兩位實力也不錯，唱歌跳舞都很在線，我反而好奇其他的嘉賓

5. 大家是不是忘了《Produce 48》也是造假的，她倆算是造假事件的受惠者，Mnet居然還有臉搞這類投票選秀節目

6. 奈子雖然說要去當演員，可是演的角色又不是特別好，AKB現在也處在下行階段，如果她需要「在韓國很有人氣」這個名號的話來參加節目也不錯。原本在韓國很多超人氣團在解散之後成員們基本上也會邊緣化，能上節目有爆光度就不錯了

7. 奈子不是說要去當演員嗎，這才從原團畢業一個月，而且還說對愛豆沒有認可留戀

8. 反正這個節目都是「一次性」愛豆團，她倆出演又不會有什麼損失，就當多上了一檔韓綜吧

9. Mnet能不能不要再製作這類節目了

10. 她倆可能是忘不了當初的輝煌和榮耀

出處：https://theqoo.net/2778398424

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