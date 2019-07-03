現實版《請輸入檢索詞WWW》：「雙宋離婚」朴寶劍是如何被拱上熱搜榜的？

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宋仲基和宋慧喬當年的婚禮有多隆重，這次的離婚就有多讓人震驚。 6月27日驚傳雙宋正在協議離婚的消息，不久之後各類小道八卦就傳播開來，稱宋仲基的師弟朴寶劍插足雙宋婚姻，他的介入是兩人離婚的一大原因。

雖然朴寶劍火速出面回應，表示報道純屬子虛烏有，就連宋仲基也力挺，稱離婚根本不關師弟的事情。 然而依舊沒抵擋得住朴寶劍被拱上了NAVER熱搜榜。 朴寶劍的粉絲無法看到偶像受辱，變身福爾摩斯，而他們真的就找到了些蛛絲馬跡，NAVER仿佛就是這齣熱搜鬧劇的始作俑者。

消息來源於朴寶劍的粉絲站，PO主寫道：「27日晚隨著對小道八卦消息的反駁和將訴諸法律的新聞的發佈而變得平靜時，29日淩晨3點，尚未有任何新聞、熱點爆發時，突然地，能讓人們聯想到某些八卦的宋慧喬和朴寶劍的捆綁搜索詞因巨大的搜索量而登上了熱搜榜，瞬間就進入了前五。 」



「宋慧喬 朴寶劍」捆綁搜索詞在淩晨3點進入實時榜前五之後，他們的個人搜索詞也在淩晨4點突然一同急速上升，也登上了實時榜。 如圖中顯示，各自中間都會有那麼幾分鐘的時間是搜素停止的時間（用半透明的紅色標註的斷崖區間）。

是不是有點奇怪，那麼將兩幅圖標重疊起來看看~



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動圖太快看不清，就用靜圖來解釋一下吧。



將兩幅圖重疊之後就像是拼圖一樣正好對上了，這就表示有人故意將兩人捆綁在一起，並將他們一同曝光在了搜索榜中。正如前面所說，在小道八卦消息爆出來之後的兩天，且是在淩晨3~5點，同時澄清新聞發佈之後各種疑惑逐漸消除之時，朴寶劍突然就登上了熱搜，而在此之前他沒有任何一條新聞或事情發生。

再來看看熱搜詞的變化，當時在同等位置的是「宋慧喬 朴寶劍」、「宋慧喬」每分鐘都在變換，一閃一閃地，讓人看得起雞皮疙瘩啊！淩晨3~5點，誰又一次召喚了朴寶劍呢？



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最終朴寶劍的粉絲一致認為雙宋離婚事件中，是有人為黑而黑，利用NAVER熱搜榜帶節奏，朴寶劍也是無辜躺槍啊。

「圖: theqoo」

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