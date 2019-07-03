银赫成为神童的「一日经纪人」？网传SUJU成员们正在拍摄《SJ returns 3》！ 女团MAMAMOO为《WWW》献声的OST其实在第一集就出现过了！ 听见河成云的蔚蓝感性 最新主打歌〈Blue〉MV 预告曝光！ 倒数一周⋯⋯EXO 伯贤出道发表会下周登场！ 和BTS防弹少年团一起看场青春电影！新日单〈Light〉MV 感性出炉 【多图】Red Velvet Irene美照的共同点是？网民：看完之后只记住了那张脸♥ SOMI全昭弥的造型师真的要扣鸡腿了！粉丝超失望：太不用心的感觉～ Pentagon 高速回归 预定月中发行新作品！ 传JYP娱乐将终止「演员部门」…专注於发展偶像！尹博、辛睿恩、金东希、朴莳恩等恐离开公司 H.O.T 演唱会门票火速售罄 商标权问题可能成绊脚石？ (G)I-DLE 转型成功 〈Uh-Oh〉回归后首冠入袋！ 现实版《请输入检索词WWW》：「双宋离婚」朴宝剑是如何被拱上热搜榜的？ JBJ95将於8月初回归！ 或与权玄彬舞台相遇？

宋仲基和宋慧乔当年的婚礼有多隆重，这次的离婚就有多让人震惊。 6月27日惊传双宋正在协议离婚的消息，不久之后各类小道八卦就传播开来，称宋仲基的师弟朴宝剑插足双宋婚姻，他的介入是两人离婚的一大原因。

虽然朴宝剑火速出面回应，表示报道纯属子虚乌有，就连宋仲基也力挺，称离婚根本不关师弟的事情。 然而依旧没抵挡得住朴宝剑被拱上了NAVER热搜榜。 朴宝剑的粉丝无法看到偶像受辱，变身福尔摩斯，而他们真的就找到了些蛛丝马迹，NAVER仿佛就是这出热搜闹剧的始作俑者。

消息来源於朴宝剑的粉丝站，PO主写道：「27日晚随著对小道八卦消息的反驳和将诉诸法律的新闻的发布而变得平静时，29日淩晨3点，尚未有任何新闻、热点爆发时，突然地，能让人们联想到某些八卦的宋慧乔和朴宝剑的捆绑搜索词因巨大的搜索量而登上了热搜榜，瞬间就进入了前五。 」



「宋慧乔 朴宝剑」捆绑搜索词在淩晨3点进入实时榜前五之后，他们的个人搜索词也在淩晨4点突然一同急速上升，也登上了实时榜。 如图中显示，各自中间都会有那么几分钟的时间是搜素停止的时间（用半透明的红色标注的断崖区间）。

是不是有点奇怪，那么将两幅图标重叠起来看看~



via GIPHY

动图太快看不清，就用静图来解释一下吧。



将两幅图重叠之后就像是拼图一样正好对上了，这就表示有人故意将两人捆绑在一起，并将他们一同曝光在了搜索榜中。正如前面所说，在小道八卦消息爆出来之后的两天，且是在淩晨3~5点，同时澄清新闻发布之后各种疑惑逐渐消除之时，朴宝剑突然就登上了热搜，而在此之前他没有任何一条新闻或事情发生。

再来看看热搜词的变化，当时在同等位置的是「宋慧乔 朴宝剑」、「宋慧乔」每分钟都在变换，一闪一闪地，让人看得起鸡皮疙瘩啊！淩晨3~5点，谁又一次召唤了朴宝剑呢？



via GIPHY

最终朴宝剑的粉丝一致认为双宋离婚事件中，是有人为黑而黑，利用NAVER热搜榜带节奏，朴宝剑也是无辜躺枪啊。

「图: theqoo」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻