來到《姜食堂》…客人們看到安宰賢出現在大廳的反應！「宛如精靈降臨到人世間」
綜藝 2019年7月1日 星期一11:37 JiaJia
《姜食堂》客人們的反應，正好是看到偶像本人的小編的反應了～（笑）今天（7月1日）是「精靈王子」安宰賢的生日哦，新劇MBC《有瑕疵的人們》也於近期開機了！
於上週五（28日）播出的tvN綜藝節目《姜食堂2》中，安宰賢因忙於料理，許久沒有走出廚房。但他一出現，「回頭率」百分之百，大家開始議論紛紛。攝影機也捕捉到某桌客人相當激動的反應：她先是張大嘴巴，然後用雙手摀住自己的臉，隨後用惋惜的語氣跟同行的友人說：「早知道我們也點那個（指炒年糕）」，引發笑聲。
安宰賢難得露臉，除了向客人表示，會傳達「麵很好吃」的消息給廚房，也悄悄推薦了自己的料理，彬彬有禮的模樣讓人忍不住多看幾眼。另外，也有正在用餐的媽媽看到安宰賢，不忘對自己的兒子說：「要像帥氣的叔叔一樣好好長大，像他一樣親切。」
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不只是第2季，在第1季裡，客人們在大廳看到安宰賢，絕對都是「震驚」的反應！而且通常會加上：「什麼啊，這是精靈吧？」，以此來形容自己看到安宰賢的心情。
而今天（7月1日），也是「精靈王子」安宰賢的生日哦！據網友的「目擊談」，他與吳漣序等人合作的MBC新劇《有瑕疵的人們》已於近期悄悄開拍，無論是演員還是出演綜藝，希望都能收到好的回饋！
（圖片來源：tvN《姜食堂》、藝人SNS）
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