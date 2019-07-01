前SM创意总监闵希珍加入Big Hit！将担任新Label的CEO，主导新女团的出道！ 崔振赫公开接演新剧《Justice》律师男主的理由：想挑战善恶两面都有的角色！ EXO D.O.（都敬秀）今日（1日）现役入伍！SOLO曲《没关系（That’s okay）》下午公开 BTS防弹少年团做什么都成功 《BTS World》OST 征服海内外榜单！ Every day is Girl's Day！四人合体支持素珍新作 这次是真的确定啦！I.O.I在解散2年半后宣布重组，将在10月以9人团形式回归！ 张文福所属团体 LIMITLESS 敲定下周出道 各种预告将来袭！ Super Junior D&E 香港演唱会和粉丝互称「大叔」、「阿珠妈」 河成云的最新创作听起来如何？〈BXXX〉亮点集锦公开！ 来到《姜食堂》…客人们看到安宰贤出现在大厅的反应！「宛如精灵降临到人世间」 BIGBANG T.O.P退伍日期再提前：7月8日→7月6日 确定了！女子篇《一日三餐》15 日投入录影 惊喜！DAY6 月中闪电回归 新世巡即将开跑 AB6IX朴佑镇脚踝韧带受伤 短期内调整活动结构 朴春出道后第一次 将为《香水》演唱 OST！ tvN新剧《当恶魔呼喊你的名字时》公开首版预告！郑敬淏、朴诚雄双人海报引发话题 就是今天！GFRIEND 携迷你七辑〈Fever Season〉正式揭开热带夜 昨遇韩美朝三方会谈《Running Man》、《家师父一体》、《蒙面歌王》停播 【图多】金秀贤今日（1日）退伍！「感谢大家的等待 现在非常想要演戏」 【不定时更新！】７月份有谁会来港澳跟大家见面呢？ 那个曾统一饭圈的《Oh！My Baby》泰吴长大了～6岁就拥有完成型帅气！网友：长大姐姐嫁你XD

《姜食堂》客人们的反应，正好是看到偶像本人的小编的反应了～（笑）今天（7月1日）是「精灵王子」安宰贤的生日哦，新剧MBC《有瑕疵的人们》也於近期开机了！





於上周五（28日）播出的tvN综艺节目《姜食堂2》中，安宰贤因忙於料理，许久没有走出厨房。但他一出现，「回头率」百分之百，大家开始议论纷纷。摄影机也捕捉到某桌客人相当激动的反应：她先是张大嘴巴，然后用双手捂住自己的脸，随后用惋惜的语气跟同行的友人说：「早知道我们也点那个（指炒年糕）」，引发笑声。

安宰贤难得露脸，除了向客人表示，会传达「面很好吃」的消息给厨房，也悄悄推荐了自己的料理，彬彬有礼的模样让人忍不住多看几眼。另外，也有正在用餐的妈妈看到安宰贤，不忘对自己的儿子说：「要像帅气的叔叔一样好好长大，像他一样亲切。」

via GIPHY

不只是第2季，在第1季里，客人们在大厅看到安宰贤，绝对都是「震惊」的反应！而且通常会加上：「什么啊，这是精灵吧？」，以此来形容自己看到安宰贤的心情。



而今天（7月1日），也是「精灵王子」安宰贤的生日哦！据网友的「目击谈」，他与吴涟序等人合作的MBC新剧《有瑕疵的人们》已於近期悄悄开拍，无论是演员还是出演综艺，希望都能收到好的回馈！

（图片来源：tvN《姜食堂》、艺人SNS）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻