来到《姜食堂》…客人们看到安宰贤出现在大厅的反应！「宛如精灵降临到人世间」
综艺 2019年7月1日 星期一11:37 JiaJia
《姜食堂》客人们的反应，正好是看到偶像本人的小编的反应了～（笑）今天（7月1日）是「精灵王子」安宰贤的生日哦，新剧MBC《有瑕疵的人们》也於近期开机了！
於上周五（28日）播出的tvN综艺节目《姜食堂2》中，安宰贤因忙於料理，许久没有走出厨房。但他一出现，「回头率」百分之百，大家开始议论纷纷。摄影机也捕捉到某桌客人相当激动的反应：她先是张大嘴巴，然后用双手捂住自己的脸，随后用惋惜的语气跟同行的友人说：「早知道我们也点那个（指炒年糕）」，引发笑声。
安宰贤难得露脸，除了向客人表示，会传达「面很好吃」的消息给厨房，也悄悄推荐了自己的料理，彬彬有礼的模样让人忍不住多看几眼。另外，也有正在用餐的妈妈看到安宰贤，不忘对自己的儿子说：「要像帅气的叔叔一样好好长大，像他一样亲切。」
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不只是第2季，在第1季里，客人们在大厅看到安宰贤，绝对都是「震惊」的反应！而且通常会加上：「什么啊，这是精灵吧？」，以此来形容自己看到安宰贤的心情。
而今天（7月1日），也是「精灵王子」安宰贤的生日哦！据网友的「目击谈」，他与吴涟序等人合作的MBC新剧《有瑕疵的人们》已於近期悄悄开拍，无论是演员还是出演综艺，希望都能收到好的回馈！
（图片来源：tvN《姜食堂》、艺人SNS）
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