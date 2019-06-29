嚇壞成員！PENTAGON深夜回宿舍，發現玄關竟貼了一把大剪刀！

雖然珍虎描述這件事時是笑嘻嘻的，但當時的情景根本讓人頭皮發麻啊！
近日韓國有不少關於「安全門不安全」的新聞，而PENTAGON去年在粉絲見面會上分享的一段經歷也引起關注。
當時PENTAGON結束行程後深夜回到宿舍，珍虎比其他成員晚了30秒進門，一推開們就發現大家都是這個表情指著他頭頂：
珍虎趕忙走到大家的位置回頭看，發現玄關上方竟然用膠帶貼了一把巨大的剪刀！ 而且刀刃還是打開、向下的！
珍虎立即拍照傳給已經回到宿舍二樓的成員，當時二樓已經熄燈，看到照片後燈全都亮了！
當天PENTAGON是最後一個離開宿舍的，成員們馬上懷疑宿舍裡是不是進了人，於是把每一個房間都搜了一遍，包括衣櫃、陽臺都確認了一遍，但是並沒有人......
考慮到宿舍裡一共有3把剪刀，大家又開始確認數量有沒有少，結果發現3把剪刀都在...... 後來成員爬上去把剪刀拿下來，發現還不是新的剪刀，而是一把有使用痕跡、鏽跡斑斑的舊剪刀......！
現場粉絲擔心地說：「這要報警才行吧！ 」PENTAGON當然也怕到不行，思考了一個小時，最後還是在淩晨5點鐘打電話給經紀人，拜託這換成誰都睡不著吧~
結果到了第二天事情終於搞明白了，原來PENTAGON的宿舍是傳貰房，經紀人給房主打電話後才知道，房主是聽信「在大門上貼剪刀就能儘快把房子賣出去」的房地產迷信，才趁成員們外出時進門作業， 但是卻沒有提前和住戶打好招呼，讓大家虛驚一場。
（圖源：PENTAGON FB，Youtube@pink ocean）
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