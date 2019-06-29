【K社韓文小百科】超洗腦的《姜食堂2》主題曲《쓰담쓰담》：「쓰담쓰담」其實是女生最愛的韓劇橋段啦！ 台灣竟然有烤腸專賣店! 大家快來《小班韓式烤腸》懷念家鄉味！ 吃一口就會上癮！三養麻辣湯麵新上市啦～ 「果然一切都要看臉～」別人戴這款眼鏡可能變搞笑，但BTS防彈少年團V卻帥出了新天際！ 千萬不要被《Produce X 101》金宇碩的柔弱花美男形象給騙了！快看藏在衣服下的肌肉啊♥ 音源強盜合作 Heize 全新單曲與防彈少年團 Suga 攜手創作！ Jennie、Lisa、Wendy、雪炫、舒華、張丞延都展現了「絲巾當抹胸」的時髦穿法！ 十幾年前和韓佳人一起拍綠茶廣告的小女孩：原來就是Krystal！ 金烔完被私生飯挖出私家住址！信上一句話令人脊背發涼：「找房子真是很辛苦啊」 NCT 127 出道後首度 寫真集《你好！＃首爾》探索城市新舊魅力！ 嚇壞成員！PENTAGON深夜回宿舍，發現玄關竟貼了一把大剪刀！

雖然珍虎描述這件事時是笑嘻嘻的，但當時的情景根本讓人頭皮發麻啊！

近日韓國有不少關於「安全門不安全」的新聞，而PENTAGON去年在粉絲見面會上分享的一段經歷也引起關注。

當時PENTAGON結束行程後深夜回到宿舍，珍虎比其他成員晚了30秒進門，一推開們就發現大家都是這個表情指著他頭頂：



珍虎趕忙走到大家的位置回頭看，發現玄關上方竟然用膠帶貼了一把巨大的剪刀！ 而且刀刃還是打開、向下的！



珍虎立即拍照傳給已經回到宿舍二樓的成員，當時二樓已經熄燈，看到照片後燈全都亮了！

當天PENTAGON是最後一個離開宿舍的，成員們馬上懷疑宿舍裡是不是進了人，於是把每一個房間都搜了一遍，包括衣櫃、陽臺都確認了一遍，但是並沒有人......

考慮到宿舍裡一共有3把剪刀，大家又開始確認數量有沒有少，結果發現3把剪刀都在...... 後來成員爬上去把剪刀拿下來，發現還不是新的剪刀，而是一把有使用痕跡、鏽跡斑斑的舊剪刀......！



現場粉絲擔心地說：「這要報警才行吧！ 」PENTAGON當然也怕到不行，思考了一個小時，最後還是在淩晨5點鐘打電話給經紀人，拜託這換成誰都睡不著吧~

結果到了第二天事情終於搞明白了，原來PENTAGON的宿舍是傳貰房，經紀人給房主打電話後才知道，房主是聽信「在大門上貼剪刀就能儘快把房子賣出去」的房地產迷信，才趁成員們外出時進門作業， 但是卻沒有提前和住戶打好招呼，讓大家虛驚一場。



（圖源：PENTAGON FB，Youtube@pink ocean）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞