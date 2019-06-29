吓坏成员！PENTAGON深夜回宿舍，发现玄关竟贴了一把大剪刀！

虽然珍虎描述这件事时是笑嘻嘻的，但当时的情景根本让人头皮发麻啊！
近日韩国有不少关於「安全门不安全」的新闻，而PENTAGON去年在粉丝见面会上分享的一段经历也引起关注。
当时PENTAGON结束行程后深夜回到宿舍，珍虎比其他成员晚了30秒进门，一推开们就发现大家都是这个表情指著他头顶：
珍虎赶忙走到大家的位置回头看，发现玄关上方竟然用胶带贴了一把巨大的剪刀！ 而且刀刃还是打开、向下的！
珍虎立即拍照传给已经回到宿舍二楼的成员，当时二楼已经熄灯，看到照片后灯全都亮了！
当天PENTAGON是最后一个离开宿舍的，成员们马上怀疑宿舍里是不是进了人，於是把每一个房间都搜了一遍，包括衣柜、阳台都确认了一遍，但是并没有人......
考虑到宿舍里一共有3把剪刀，大家又开始确认数量有没有少，结果发现3把剪刀都在...... 后来成员爬上去把剪刀拿下来，发现还不是新的剪刀，而是一把有使用痕迹、锈迹斑斑的旧剪刀......！
现场粉丝担心地说：「这要报警才行吧！ 」PENTAGON当然也怕到不行，思考了一个小时，最后还是在淩晨5点钟打电话给经纪人，拜托这换成谁都睡不著吧~
结果到了第二天事情终於搞明白了，原来PENTAGON的宿舍是传贳房，经纪人给房主打电话后才知道，房主是听信「在大门上贴剪刀就能尽快把房子卖出去」的房地产迷信，才趁成员们外出时进门作业， 但是却没有提前和住户打好招呼，让大家虚惊一场。
（图源：PENTAGON FB，Youtube@pink ocean）
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