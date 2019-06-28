雙宋早在年初已有離婚徵兆！ 宋慧喬暴瘦&宋仲基壓力過大脫髮

雙宋早在年初已有離婚徵兆！ 宋慧喬暴瘦&宋仲基壓力過大脫髮

明星   2019年6月28日   星期五10:38   Sani   2

據友人透露，兩人在年初就開始考慮離婚，和友人傾訴時還忍不住落淚。

據一位與雙宋有些交情的時尚界人士透露：「兩人從今年初就在認真考慮離婚的事，說過暗示離婚的話。 對宋仲基和宋慧喬而言，離婚這個決定絕不容易。 傾訴煩惱的時候還哭過。 顧慮到作品活動和相關影響，對於離婚時機也考慮了很多。 」

據悉：「宋慧喬從今年初開始急劇變瘦，衣服的尺寸都比去年小了一號，手指也變細，婚戒經常會滑落出來。 表情也很暗淡，到了擔心健康的程度。 」

該人士還稱：「身邊的人都尊重和支援他們的選擇。 關於離婚原因的謠言，很多都很不像話，很遺憾看到那些毫無根據的猜測。 」

此外，宋仲基近期在拍攝《阿斯達年代記》時也被工作人員覺察到了異常：「宋仲基因為個人壓力的原因十分辛苦，脫髮很嚴重。 」工作人員中間都在猜測兩人的婚姻是否出現問題。

宋慧喬和宋仲基2016年因《太陽的後裔》結緣，2017年完婚，但從去年底開始有媒體發現宋慧喬出席公開活動時未佩戴婚戒，懷疑兩人不和，不料擔心的事終於還是發生，令人無限惋惜。

（圖源：BLOSSOM ENT.，KSD）

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留言/評論
  • Martin Ng
    由一開始結婚媒體就不斷散播他們倆離婚、出軌的消息，我想誰也受不了吧
    43分前
  • 陳奐良
    那是因為剛結婚宋慧喬又要和朴寶劍拍男朋友叫宋仲基情何以堪
    19分前
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