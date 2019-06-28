双宋早在年初已有离婚徵兆！ 宋慧乔暴瘦&宋仲基压力过大脱发

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据友人透露，两人在年初就开始考虑离婚，和友人倾诉时还忍不住落泪。

据一位与双宋有些交情的时尚界人士透露：「两人从今年初就在认真考虑离婚的事，说过暗示离婚的话。 对宋仲基和宋慧乔而言，离婚这个决定绝不容易。 倾诉烦恼的时候还哭过。 顾虑到作品活动和相关影响，对於离婚时机也考虑了很多。 」

据悉：「宋慧乔从今年初开始急剧变瘦，衣服的尺寸都比去年小了一号，手指也变细，婚戒经常会滑落出来。 表情也很暗淡，到了担心健康的程度。 」



该人士还称：「身边的人都尊重和支援他们的选择。 关於离婚原因的谣言，很多都很不像话，很遗憾看到那些毫无根据的猜测。 」

此外，宋仲基近期在拍摄《阿斯达年代记》时也被工作人员觉察到了异常：「宋仲基因为个人压力的原因十分辛苦，脱发很严重。 」工作人员中间都在猜测两人的婚姻是否出现问题。



宋慧乔和宋仲基2016年因《太阳的后裔》结缘，2017年完婚，但从去年底开始有媒体发现宋慧乔出席公开活动时未佩戴婚戒，怀疑两人不和，不料担心的事终於还是发生，令人无限惋惜。



（图源：BLOSSOM ENT.，KSD）

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