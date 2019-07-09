韓星現在都愛這個妝容：緊貼近年的大勢妝效Tone On Tone！

一直有留意韓妝、韓國潮流資訊的你，有聽過「Tone On Tone」這一詞嗎？
小編比較早聽過Tone On Tone就是在穿搭方面的，意思是以同一色系的單品進行穿著配搭，這樣的襯搭法省時又好看。
而彩妝界近年都掀起一股Tone On Tone熱潮，以同一色系的眼、臉跟唇部妝物Mix & Match，輕易塑造別具個人風格的鮮明妝效。（最適合有點選擇困難症的朋友，不管是穿搭上還是妝容上，都可以選定一種顏色適合自己，再進行搭配！）
來看一下這一眾韓國女星的妝容，都是Tone On Tone的範本呢...
小編最先看到化最多Tone On Tone妝容應該是李聖經，看她的SNS上不論是拍攝工作、日常、或出席活動，都愛用Tone On Tone妝容。
而時尚寵兒之一的宣美也是Tone On Tone妝容愛好者，不論是在舞台或雜誌拍攝。
大勢女團BLACKPINK除了穿搭長期成為話題，妝容也常成為焦點，而成員Lisa及Jisoo也曾Tone On Tone妝容示人。
看了這麼多的範本，看得出來多數使用的色系都是粉紅或粉橙的顏色，有沒有？
今個夏天你都想挑戰一下Tone On Tone妝容？那便不要錯過Cyber Colors最近與星級化妝師Stephen Lau合作，以4大Pantone色調作為主題：包括珊瑚橙(Living Coral)、孔雀紅(Pink Peacock)、丑角紅(Jester Red)及粉紫丁(Sweet Lilac)，推出的Tone On Tone春夏彩妝系列了！
Cyber Colors Tone On Tone系列產品只在莎莎獨家發售，有４種配色組合給大家選擇，顯色度高之餘價錢又夠親民，很適合一眾學生及小資女呢！
而且由即日起至2019年8月31日，凡購買任何Cyber Colors「Tone On Tone系列」彩妝產品2件或上，仲即享8折優惠!!!!! 詳情可按此瀏覽。
圖源：IG@jwidecompany、@sooyaaa__、@heybiblee、@lalalalisa_m、@miyayeah、@hyunah_aa、@taeyeon_ss＆HAZZYS Official Page＆BAZARR、Singles magazine official page
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