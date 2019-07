韓星現在都愛這個妝容:緊貼近年的大勢妝效Tone On Tone! 秋天最溫暖的愛情劇!孔曉振曬出與姜河那《山茶花開時》的現場合照,正在努力練習台詞中! 《全知干預視角》把搞笑藝人當王一樣服侍的經紀人OPPA,看了讓人想戀愛~ 防彈少年團BTS透明手繪版T-Money交通卡今日發售 實物照片公開! 這是我們的正峰哥嗎?《請回答1988》安宰弘帥氣回歸《Melo體質》 柳炳宰經紀人的「瓶蓋挑戰」!以為要帥氣的用迴旋踢踢掉瓶蓋,結果...是踢了柳炳宰的頭XD 李敏鎬出席世界韓文教育者大會 退伍後韓國官方活動首秀 誰是最受期待的音樂劇偶像?黃旼炫得票率接近一半! 從太妍、10cm、Heize 到 Punch 《德魯納酒店》OST 軍團超強大! 絕對的因信賴而聽!Apink 恩地演唱會連創五次售罄紀錄 檢方接受法院判決 決定不針對朴有天案提起上訴! 《Produce X 101》公開「兩倍速」概念舞台,練習生慌張反應超逗趣~! 隻身出擊也超強 伯賢〈City Lights〉預購量破 40 萬張! 傳 I.O.I 合體新歌 MV 泡湯 官方澄清「只是延期而已」 BTS防彈少年團 10 月在韓開唱?Big Hit:「尚未確定」 笑中帶淚的「機智生活」系列又來了!柳演錫加盟《機智的醫生生活》,再次穿上了醫師服 姜丹尼爾為職棒聯賽開球竟遭球迷反對? 一看原因超暖又好笑! 《請融化我》池昌旭初戀女友人選敲定!莫名有CP感啊 睽違十個月 NCT Dream 預定月底回歸! BTS防彈少年團JIN的神秘漂染雙髮色效果很好看!但真相原來是這樣XD 聽完都快忘了原唱了!AKMU李秀賢&Red Velvet澀琪翻唱《阿拉丁》OST《Speechless》 宋仲基朋友曝雙宋離婚內幕:為生孩子產生分歧! 跟粉絲握手之前必先擦汗~《Produce X 101》的禮儀少年:琴東賢!

一直有留意韓妝、韓國潮流資訊的你,有聽過「Tone On Tone」這一詞嗎?

小編比較早聽過Tone On Tone就是在穿搭方面的,意思是以同一色系的單品進行穿著配搭,這樣的襯搭法省時又好看。

而彩妝界近年都掀起一股Tone On Tone熱潮,以同一色系的眼、臉跟唇部妝物Mix & Match,輕易塑造別具個人風格的鮮明妝效。(最適合有點選擇困難症的朋友,不管是穿搭上還是妝容上,都可以選定一種顏色適合自己,再進行搭配!)

來看一下這一眾韓國女星的妝容,都是Tone On Tone的範本呢...

小編最先看到化最多Tone On Tone妝容應該是李聖經,看她的SNS上不論是拍攝工作、日常、或出席活動,都愛用Tone On Tone妝容。



而時尚寵兒之一的宣美也是Tone On Tone妝容愛好者,不論是在舞台或雜誌拍攝。



大勢女團BLACKPINK除了穿搭長期成為話題,妝容也常成為焦點,而成員Lisa及Jisoo也曾Tone On Tone妝容示人。



看了這麼多的範本,看得出來多數使用的色系都是粉紅或粉橙的顏色,有沒有?



今個夏天你都想挑戰一下Tone On Tone妝容?那便不要錯過Cyber Colors最近與星級化妝師Stephen Lau合作,以4大Pantone色調作為主題:包括珊瑚橙(Living Coral)、孔雀紅(Pink Peacock)、丑角紅(Jester Red)及粉紫丁(Sweet Lilac),推出的Tone On Tone春夏彩妝系列了!



Cyber Colors Tone On Tone系列產品只在莎莎獨家發售,有4種配色組合給大家選擇,顯色度高之餘價錢又夠親民,很適合一眾學生及小資女呢!



而且由即日起至2019年8月31日,凡購買任何Cyber Colors「Tone On Tone系列」彩妝產品2件或上,仲即享8折優惠!!!!! 詳情可按此瀏覽。



圖源:IG@jwidecompany、@sooyaaa__、@heybiblee、@lalalalisa_m、@miyayeah、@hyunah_aa、@taeyeon_ss&HAZZYS Official Page&BAZARR、Singles magazine official page

