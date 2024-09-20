應援小物隨身帶！ Red Velvet & NCT & aespa推出「迷你應援手燈護唇膏」，可愛值爆表、非粉都想入

韓國愛茉莉宣佈推出3款與K-POP偶像合作的護唇膏，分別是Red Velvet、NCT和aespa，不僅外包裝設計成各家應援手燈造型，膏體顏色也跟代表色呼應，看完只想問：能不能每個團都出？！

愛茉莉太平洋是韓國一家大型美妝保養品公司，赫拉、蘭芝、雪花秀、伊蒂之屋、悅詩風吟等耳熟能詳的品牌都來自他家。 昨日愛茉莉通過官方SNS宣佈推出3款與SM娛樂合作的迷你應援手燈護唇膏，分別是Red Velvet、NCT和aespa：



Red Velvet的護唇膏外型跟「泡菜餃子」應援手燈一模一樣，膏體顏色則是Red Velvet的應援色「珊瑚粉色」，從內到外都完美：



NCT的護唇膏沿用了應援手燈的四方形設計，膏體看起來是螢光綠，其實是NCT應援色「珍珠Neo香檳色」：



aespa護唇膏也沿用了應援手燈的設計，因應應援色是「極光色」，唇膏做成透明質地夾雜彩色閃片的形式，真的太美了：



韓國網友紛紛對聯動這次讚不絕口，表示非粉看了都想入手，敲碗愛茉莉跟更多男團女團合作，例如SHINee、少女時代、EXO、RIIZE……最好把每一家的手燈護唇膏都出個遍XD 這組迷你應援手燈護唇膏將於9月23日上午10點（韓國時間）在愛茉莉線上商城、SMTOWN &STORE以及Ktown4u同步上架。

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