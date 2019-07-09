韩星现在都爱这个妆容：紧贴近年的大势妆效Tone On Tone！

一直有留意韩妆、韩国潮流资讯的你，有听过「Tone On Tone」这一词吗？
小编比较早听过Tone On Tone就是在穿搭方面的，意思是以同一色系的单品进行穿著配搭，这样的衬搭法省时又好看。
而彩妆界近年都掀起一股Tone On Tone热潮，以同一色系的眼、脸跟唇部妆物Mix & Match，轻易塑造别具个人风格的鲜明妆效。（最适合有点选择困难症的朋友，不管是穿搭上还是妆容上，都可以选定一种颜色适合自己，再进行搭配！）
来看一下这一众韩国女星的妆容，都是Tone On Tone的范本呢...
小编最先看到化最多Tone On Tone妆容应该是李圣经，看她的SNS上不论是拍摄工作、日常、或出席活动，都爱用Tone On Tone妆容。
而时尚宠儿之一的宣美也是Tone On Tone妆容爱好者，不论是在舞台或杂志拍摄。
大势女团BLACKPINK除了穿搭长期成为话题，妆容也常成为焦点，而成员Lisa及Jisoo也曾Tone On Tone妆容示人。
看了这么多的范本，看得出来多数使用的色系都是粉红或粉橙的颜色，有没有？
今个夏天你都想挑战一下Tone On Tone妆容？那便不要错过Cyber Colors最近与星级化妆师Stephen Lau合作，以4大Pantone色调作为主题：包括珊瑚橙(Living Coral)、孔雀红(Pink Peacock)、丑角红(Jester Red)及粉紫丁(Sweet Lilac)，推出的Tone On Tone春夏彩妆系列了！
Cyber Colors Tone On Tone系列产品只在莎莎独家发售，有４种配色组合给大家选择，显色度高之余价钱又够亲民，很适合一众学生及小资女呢！
而且由即日起至2019年8月31日，凡购买任何Cyber Colors「Tone On Tone系列」彩妆产品2件或上，仲即享8折优惠!!!!! 详情可按此浏览。
图源：IG@jwidecompany、@sooyaaa__、@heybiblee、@lalalalisa_m、@miyayeah、@hyunah_aa、@taeyeon_ss＆HAZZYS Official Page＆BAZARR、Singles magazine official page
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