韩星现在都爱这个妆容：紧贴近年的大势妆效Tone On Tone！

一直有留意韩妆、韩国潮流资讯的你,有听过「Tone On Tone」这一词吗?

小编比较早听过Tone On Tone就是在穿搭方面的,意思是以同一色系的单品进行穿著配搭,这样的衬搭法省时又好看。

而彩妆界近年都掀起一股Tone On Tone热潮,以同一色系的眼、脸跟唇部妆物Mix & Match,轻易塑造别具个人风格的鲜明妆效。(最适合有点选择困难症的朋友,不管是穿搭上还是妆容上,都可以选定一种颜色适合自己,再进行搭配!)

来看一下这一众韩国女星的妆容,都是Tone On Tone的范本呢...

小编最先看到化最多Tone On Tone妆容应该是李圣经,看她的SNS上不论是拍摄工作、日常、或出席活动,都爱用Tone On Tone妆容。



而时尚宠儿之一的宣美也是Tone On Tone妆容爱好者,不论是在舞台或杂志拍摄。



大势女团BLACKPINK除了穿搭长期成为话题,妆容也常成为焦点,而成员Lisa及Jisoo也曾Tone On Tone妆容示人。



看了这么多的范本,看得出来多数使用的色系都是粉红或粉橙的颜色,有没有?



今个夏天你都想挑战一下Tone On Tone妆容?那便不要错过Cyber Colors最近与星级化妆师Stephen Lau合作,以4大Pantone色调作为主题:包括珊瑚橙(Living Coral)、孔雀红(Pink Peacock)、丑角红(Jester Red)及粉紫丁(Sweet Lilac),推出的Tone On Tone春夏彩妆系列了!



Cyber Colors Tone On Tone系列产品只在莎莎独家发售,有4种配色组合给大家选择,显色度高之余价钱又够亲民,很适合一众学生及小资女呢!



而且由即日起至2019年8月31日,凡购买任何Cyber Colors「Tone On Tone系列」彩妆产品2件或上,仲即享8折优惠!!!!! 详情可按此浏览。



图源:IG@jwidecompany、@sooyaaa__、@heybiblee、@lalalalisa_m、@miyayeah、@hyunah_aa、@taeyeon_ss&HAZZYS Official Page&BAZARR、Singles magazine official page

