安孝燮當主演就是個減肥&增重無限循環的過程：前後有18kg差距！

沒想到觀眾們對於《社內相親》「始祖鳥社長」姜泰武的顏值也有爭議！

《社內相親》劇情輕鬆搞笑，土甜土甜的霸總浪漫看似老套卻讓許多觀眾都看得津津有味。 本劇的核心人物就是安孝燮飾演的霸總姜泰武了。 從自戀社長初次登場開始，廣大觀眾們對於其顏值的看法就大不同，一半的人大讚「帥爆了」，另一半則在吐槽「怎麼發腮了？ 」 其實，對比安孝燮主演的多部劇來看，只能說他的顏值被資本牢牢操控了，讓他瘦就瘦，讓他胖就胖，哈哈哈哈，原來霸總也得向資本低頭啊？ 匯款前後的對比超明顯的！

《戒指女王》是安孝燮第一次擔任主演的電視劇，於2017年播出，也是安孝燮真正被觀眾們熟悉的時候，他在劇裡扮演的是文松大學服裝設計系二年級在讀生。 也是文松大學校草。 微捲的髮型，朝氣蓬勃的臉龐，很有少年感。 我們將該劇中的他看作「基本狀態」，是其他劇人設的參照物。



《雖然30但仍17》里，安孝燮就變得清瘦了許多，下頜線明顯的瘦臉，自帶破碎感氣質，讓人看了很想抱一抱他。 此時的他要比《戒指女王》中瘦了8-9kg。 因為劇裡的他扮演的是一名划艇選手，有大量運動戲，加上在夏季拍攝，想不瘦都難。 為了不讓後期劇裡看起來太瘦，安孝燮甚至要比平時多吃2-3倍，但依舊抵擋不住大量運動帶來的減重效果。



身高187cm的他體重一直維持在60kg左右，但拍《深淵》這部戲時胖到了70kg，因為導演要求他在開拍前打造出健碩的體魄。 如果讓自己看起來是健壯，而不是肥胖呢？ 加上自己又是要胖就先胖臉的體質，安孝燮也苦惱了很久，最後根據專業人士指定的增重計畫才達到了導演的要求。



《浪漫醫生金師傅2》里安孝燮又比原始狀態胖了8kg，因為職業需要，醫生必須要有強健的身體和承擔得住高強度工作的體力，因此外形上來看太瘦的話絕對不行。 第一次演醫生的安孝燮也是這麼想，再加上劇中人設是32歲，與他的真實年紀差了6歲，為了彌補年齡差距以及打造出醫生的專業度，安孝燮決定增重。



之後，安孝燮為了拍《紅天機》又瘦了8kg，畢竟古裝戲裡要露出額頭，還要穿韓服、戴帽子，太胖的話影響整體美觀，穿上古裝就少了一些仙氣。 安孝燮透露那次並未特意減肥，時間緊迫的時候，比起吃飯更願意去補覺，不自覺間就瘦了下來。



最後就是我們近期看到的《社內相親》里的他，比起《紅天機》時候確實是胖了不少，但好在霸總個高腿長，雖然胖了但也只是看起來圓潤了一點點而已，完全沒到某些網友所說的「發腮」地步，反而小編覺得傲嬌的姜泰武若是太瘦的話毫無社長的氣場，撐不起「始祖鳥」的霸氣。

最原始時期VS現在，增重、減重居然有18kg的差距！！！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞