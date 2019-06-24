H.O.T回來了！ 9月21/22舉辦首爾演唱會，遵守與粉絲的約定 《Running Man》劉在錫戴上泳帽後視覺大衝擊：這不是朴明洙嗎？XD 李昇基加盟新綜藝，搭檔竟是劉以豪！粉絲申請開放中！ 一邊是孔劉現身巴黎看秀被他的少年感震驚；一邊是金材昱一絲不露卻這麼性感！ 《Produce X 101》寵粉的練習生們！一個跪地簽名一個坐等粉絲，這也太暖了吧 元斌婚後9年空白期無作品！錯過這麼多好作品實在太遺憾了～ Zimzalabimzimzimzimzalabimzim.....洗腦了！Red Velvet澀琪親自示範那些被淘汰的舞蹈動作，看著都好累XD 《阿斯達年代記》BLACKPINK JISOO作為宋仲基的〇〇〇登場！ 夏天食欲不振請看BTS防彈少年團大哥JIN：我要和芝士過一輩子！ 姜丹尼爾久違更新IG！接連PO照暗示SOLO專輯錄製完畢：「重新開始！ 」

ZimzalabimzimzimzimzalabimzimNanananananananana....... 自從Red Velvet發行了新曲《Zimzalabim》之後，完全就中毒了，被徹徹底底洗腦。

《Zimzalabim》是一首旋律輕快且中毒性極強的電子流行曲，「zimzalabim」是歐洲廣為流傳的咒語，類似我們所說的「魔法變變變」，咒語含有「希望實現隱藏在內心深處的夢想」的寓意。 該曲一經公開就橫掃各大音樂網站。

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最近Red Velvet就在積極為新曲宣傳，日前《人氣歌謠》就公開了一則團隊影片，成員們現場公開了新曲的幕後故事。 有粉絲提問「新專輯有什麼幕後花絮」，澀琪表示：「《Zimzalabim》的舞蹈中我們有過各種嘗試。 」Wendy也在一旁解釋：「歌那麼難，還有躺著畫星星的動作。 」



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澀琪接著說道：「有很多動作最終沒有被放到歌裡。 」一邊說著一邊親自展示被淘汰的動作，只見她抬起一隻胳膊，另一隻胳膊自然下垂，上半身快速抖動，「我們告訴老師這些動作我們體力完全跟不上，所以最終沒有被選擇。 」



「圖：YouTube」

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