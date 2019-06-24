Zimzalabimzimzimzimzalabimzim.....洗腦了！Red Velvet澀琪親自示範那些被淘汰的舞蹈動作，看著都好累XD
KPOP 2019年6月24日 星期一09:00 Rui
ZimzalabimzimzimzimzalabimzimNanananananananana....... 自從Red Velvet發行了新曲《Zimzalabim》之後，完全就中毒了，被徹徹底底洗腦。
《Zimzalabim》是一首旋律輕快且中毒性極強的電子流行曲，「zimzalabim」是歐洲廣為流傳的咒語，類似我們所說的「魔法變變變」，咒語含有「希望實現隱藏在內心深處的夢想」的寓意。 該曲一經公開就橫掃各大音樂網站。
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最近Red Velvet就在積極為新曲宣傳，日前《人氣歌謠》就公開了一則團隊影片，成員們現場公開了新曲的幕後故事。 有粉絲提問「新專輯有什麼幕後花絮」，澀琪表示：「《Zimzalabim》的舞蹈中我們有過各種嘗試。 」Wendy也在一旁解釋：「歌那麼難，還有躺著畫星星的動作。 」
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澀琪接著說道：「有很多動作最終沒有被放到歌裡。 」一邊說著一邊親自展示被淘汰的動作，只見她抬起一隻胳膊，另一隻胳膊自然下垂，上半身快速抖動，「我們告訴老師這些動作我們體力完全跟不上，所以最終沒有被選擇。 」
「圖：YouTube」
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