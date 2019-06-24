Zimzalabimzimzimzimzalabimzim.....洗脑了！Red Velvet涩琪亲自示范那些被淘汰的舞蹈动作，看著都好累XD

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ZimzalabimzimzimzimzalabimzimNanananananananana....... 自从Red Velvet发行了新曲《Zimzalabim》之后，完全就中毒了，被彻彻底底洗脑。

《Zimzalabim》是一首旋律轻快且中毒性极强的电子流行曲，「zimzalabim」是欧洲广为流传的咒语，类似我们所说的「魔法变变变」，咒语含有「希望实现隐藏在内心深处的梦想」的寓意。 该曲一经公开就横扫各大音乐网站。

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最近Red Velvet就在积极为新曲宣传，日前《人气歌谣》就公开了一则团队影片，成员们现场公开了新曲的幕后故事。 有粉丝提问「新专辑有什么幕后花絮」，涩琪表示：「《Zimzalabim》的舞蹈中我们有过各种尝试。 」Wendy也在一旁解释：「歌那么难，还有躺著画星星的动作。 」



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涩琪接著说道：「有很多动作最终没有被放到歌里。 」一边说著一边亲自展示被淘汰的动作，只见她抬起一只胳膊，另一只胳膊自然下垂，上半身快速抖动，「我们告诉老师这些动作我们体力完全跟不上，所以最终没有被选择。 」



「图：YouTube」

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