韓影 《極惡對決》反差萌的最惡對訪馬東石、飆悍館長
電影 2019年6月23日 星期日11:04
（無雷）於第72屆坎城影展午夜單元放映的韓國導演李元泰所執導的劇情長片《極惡對決》6/21 將在台灣上映，6/20 來台宣傳的主演馬東石接受網紅飆悍館長唯一 YouTube 直播訪問。
相信韓流影、劇飯一定頗意外、且不習慣韓演馬東石上了滿滿台味 (非貶抑) 的網紅飆悍館長直播訪問。而廣大館長粉可能也不太熟悉韓國來的演員馬東石，也許最有印象的是《屍速列車》、《與神同行2》。
發行宣傳會做這樣的安排大概是因館長的健身形象和馬大叔相同吧？直播上聽到馬大叔聲音沙啞，可能宣傳行程太滿累到了？雖然館長有訪問稿，很明顯他很不習慣，馬大叔也放不開。後來玩了小遊戲才有點小放鬆。之前會知道馬大叔會來上直播是因6/16 追看台北市長柯文哲的直播訪，館長做了預告。當時，差點耳朵掉了。
這部電影馬東石大叔說是他從影以來最強的角色，電影已經上映，陸續影評也出來了。不曉得有進電影院的影迷們覺得？
#《極惡對決》導演、編劇李元泰，主演馬東石、金武烈。
#館長提的問題都可以替馬大叔回答，為什麼韓國電影可以對社會產生影響，甚至因為電影有了立法法案？因為韓國人自我批判性很強。
#韓國黑道電影，受到香港電影很大的影響。
#只有訪問來賓才聽不到爆粗口。
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