韩国团体第一次 GOT7 下周登美综艺《Today Show》！ INFINITE 南优铉 8 月再度开唱 《植木日 2》门票火速售罄！ 朴敏英最新写真公开！ 弥漫初夏的轻柔香薰 BTS防弹少年团〈Boy with Luv〉迭破纪录 MV 观看次数、音乐节目奖杯持续增加！ 打破常规，拒绝平凡！BLACKPINK JENNIE挑战欧美范「截断式眼妆」cut crease！ 韩影 《极恶对决》反差萌的最恶对访马东石、飙悍馆长 韩剧 SBS月火剧将暂时停播，综艺节目小森林接著上 拍摄《姜食堂》的后遗症？殷志源在《高校供餐王》透露：「我现在去食堂都不点餐了！」 真的超级全能！朴宝剑在最后一场见面会Cover了BTS防弹少年团的《Boy With Luv》！ 超暖♥ 患心脏病粉丝飞15小时看GOT7演唱，亲手做的手链成员们立即戴上了！ OMG买它买它：韩国KFC居然出了只有皮没有肉的炸！鸡！ 【K社韩文小百科】据说是只有韩国人才会患上的「疾病」：患上之后胸闷气短，还有可能突然暴走！ 《Produce X 101》金宇硕亲自去看粉丝送的地铁广告牌：我再也不哭了！ Kakao Friends预告推出全州系列：6/25起免税店首发！ BTS防弹少年团柾国对这个行业狂吹彩虹屁：下次去韩国一定要试试看！ [图多]集性感与美声於一体 孝琳首度SOLO巡回在台北

留言/评论