韩影 《极恶对决》反差萌的最恶对访马东石、飙悍馆长
电影 2019年6月23日 星期日11:04
（无雷）於第72届坎城影展午夜单元放映的韩国导演李元泰所执导的剧情长片《极恶对决》6/21 将在台湾上映，6/20 来台宣传的主演马东石接受网红飙悍馆长唯一 YouTube 直播访问。
相信韩流影、剧饭一定颇意外、且不习惯韩演马东石上了满满台味 (非贬抑) 的网红飙悍馆长直播访问。而广大馆长粉可能也不太熟悉韩国来的演员马东石，也许最有印象的是《尸速列车》、《与神同行2》。
发行宣传会做这样的安排大概是因馆长的健身形象和马大叔相同吧？直播上听到马大叔声音沙哑，可能宣传行程太满累到了？虽然馆长有访问稿，很明显他很不习惯，马大叔也放不开。后来玩了小游戏才有点小放松。之前会知道马大叔会来上直播是因6/16 追看台北市长柯文哲的直播访，馆长做了预告。当时，差点耳朵掉了。
这部电影马东石大叔说是他从影以来最强的角色，电影已经上映，陆续影评也出来了。不晓得有进电影院的影迷们觉得？
#《极恶对决》导演、编剧李元泰，主演马东石、金武烈。
#馆长提的问题都可以替马大叔回答，为什么韩国电影可以对社会产生影响，甚至因为电影有了立法法案？因为韩国人自我批判性很强。
#韩国黑道电影，受到香港电影很大的影响。
#只有访问来宾才听不到爆粗口。
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