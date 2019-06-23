【K社韓文小百科】據說是只有韓國人才會患上的「疾病」：患上之後胸悶氣短，還有可能突然暴走！

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未被其他國家承認、只有韓國醫學界有正式記載並研究的病，就是所謂的「火病」啦！

真的不是小編在掰，「韓國民族文化大百科」裡就有記載這種「病」：



「火病（화병）」也叫「郁火病（울화병）」，指的是長期遭受到委屈或不甘的事所鬱積的火無法被消化掉，於是在身體和心靈中產生各種痛苦，據記載具體病因包括「丈夫搞外遇、花光錢財、酒品又很糟糕」、「 孫子總是頂嘴」、「家人接連去世」、「做生意賠本」等等，主要症狀則包括「胸口發悶、呼吸不暢，想要跑走，仿佛有熱熱的一團從腹中向上翻湧」，以及不安、絕望、憂鬱、憤怒等等心理感受。



韓國的「火病」最初見於記載，是朝鮮正祖的母親、思悼世子的夫人惠慶宮洪氏在《閑中漫錄》中對思悼世子患病的描述，當時她將其稱為「火症（화증）」，思悼世子自稱是「火病（화병）」而英祖則謂之「發狂（발광）」 ，意見紛紜。

以華人的觀點來看有點類似「積郁成疾」，但又有更多憤怒的成分。



不過，韓國人對這一疾病可是正經在研究的，韓國在1975年的農村社會疾病調查中將其作為問卷調查的內容之一，現代精神醫學則從1977年開始將其作為系統研究對象。

有趣的是，1983年美國加州大學醫療園的一位精神科醫生對當地3名自稱患上火病的韓國女性進行治療後，提出質疑也許火病是「韓國的文化聯結症候（Culture-Bound Syndrome）」，使得韓國內的研究變得更加活躍。



其實，韓醫學的研究者一開始對火病持保守態度，認為傳統文獻中並沒有將其視為獨立的疾病，只有民間使用這一說法，但隨著近幾十年對火病的調查和研究越來越多，也開始嘗試正視火病並展開治療。

目前看來，火病大體上是被當做類似憂鬱症的心理疾病進行治療，例如開一些抗憂鬱的藥物，可惜的是有一些比較消極的病人，認為該病是女人的天命、根本不會被治癒，乾脆放棄治療了T^T



（圖源：網路）

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