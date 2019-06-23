【K社韩文小百科】据说是只有韩国人才会患上的「疾病」：患上之后胸闷气短，还有可能突然暴走！

未被其他国家承认、只有韩国医学界有正式记载并研究的病，就是所谓的「火病」啦！
真的不是小编在掰，「韩国民族文化大百科」里就有记载这种「病」：
「火病（화병）」也叫「郁火病（울화병）」，指的是长期遭受到委屈或不甘的事所郁积的火无法被消化掉，於是在身体和心灵中产生各种痛苦，据记载具体病因包括「丈夫搞外遇、花光钱财、酒品又很糟糕」、「 孙子总是顶嘴」、「家人接连去世」、「做生意赔本」等等，主要症状则包括「胸口发闷、呼吸不畅，想要跑走，仿佛有热热的一团从腹中向上翻涌」，以及不安、绝望、忧郁、愤怒等等心理感受。
韩国的「火病」最初见於记载，是朝鲜正祖的母亲、思悼世子的夫人惠庆宫洪氏在《闲中漫录》中对思悼世子患病的描述，当时她将其称为「火症（화증）」，思悼世子自称是「火病（화병）」而英祖则谓之「发狂（발광）」 ，意见纷纭。
以华人的观点来看有点类似「积郁成疾」，但又有更多愤怒的成分。
不过，韩国人对这一疾病可是正经在研究的，韩国在1975年的农村社会疾病调查中将其作为问卷调查的内容之一，现代精神医学则从1977年开始将其作为系统研究对象。
有趣的是，1983年美国加州大学医疗园的一位精神科医生对当地3名自称患上火病的韩国女性进行治疗后，提出质疑也许火病是「韩国的文化联结症候（Culture-Bound Syndrome）」，使得韩国内的研究变得更加活跃。
其实，韩医学的研究者一开始对火病持保守态度，认为传统文献中并没有将其视为独立的疾病，只有民间使用这一说法，但随著近几十年对火病的调查和研究越来越多，也开始尝试正视火病并展开治疗。
目前看来，火病大体上是被当做类似忧郁症的心理疾病进行治疗，例如开一些抗忧郁的药物，可惜的是有一些比较消极的病人，认为该病是女人的天命、根本不会被治愈，干脆放弃治疗了T^T
（图源：网路）
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