SOMI全昭彌和Red Velvet Seulgi同款「不同穿法」，SM造型師再現神操作！
Beauty 2019年6月22日 星期六10:16 ZJM
兩位仙女最近都穿了這件可以「兩穿」的衣服呢！
Red Velvet Seulgi在《Zimzalabim》MV和showcase中，身穿的流蘇裙擺其實原本是一件上衣！ 吹爆SM的服裝造型師的時尚感，看Seulgi這麼穿，是不是反而覺得更適合用來當裙擺飾品呢？ 但是內搭五分褲的操作就讓人費解了。
而以《Birthday》正式出道的SOMI全昭彌，在MV和《MCOUNTDOWN》舞台上都展現過官方穿法，與這款服裝互相襯托。 內搭白色套裝，顯得並不突兀。 純白又會太素，搭配了Bling Bling的高跟鞋作為點睛之筆。
這款流蘇上衣來自Calvin Klein 205W39NYC 2019春夏系列。 紅白相間的流蘇隱約顯現Andy Warhol創作的《Stephen Sprouse》人像畫作，倍添藝術色彩。
圖：SM、MCOUNTDOWN、farfetch
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