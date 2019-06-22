SOMI全昭弥和Red Velvet Seulgi同款「不同穿法」，SM造型师再现神操作！
Beauty 2019年6月22日 星期六10:16 ZJM
两位仙女最近都穿了这件可以「两穿」的衣服呢！
Red Velvet Seulgi在《Zimzalabim》MV和showcase中，身穿的流苏裙摆其实原本是一件上衣！ 吹爆SM的服装造型师的时尚感，看Seulgi这么穿，是不是反而觉得更适合用来当裙摆饰品呢？ 但是内搭五分裤的操作就让人费解了。
而以《Birthday》正式出道的SOMI全昭弥，在MV和《MCOUNTDOWN》舞台上都展现过官方穿法，与这款服装互相衬托。 内搭白色套装，显得并不突兀。 纯白又会太素，搭配了Bling Bling的高跟鞋作为点睛之笔。
这款流苏上衣来自Calvin Klein 205W39NYC 2019春夏系列。 红白相间的流苏隐约显现Andy Warhol创作的《Stephen Sprouse》人像画作，倍添艺术色彩。
图：SM、MCOUNTDOWN、farfetch
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