確定了！池昌旭、元真兒主演tvN新週末劇《請融化我》 預計9月底首播
韓劇 2019年6月18日 星期二11:13 JiaJia
經過約1個月的時間，終於確定《請融化我》由池昌旭、元珍兒的主演陣容啦！預計接檔《阿斯達年代記》第3部首播～
預計於今年（2019年）9月首播的tvN新週末劇《請融化我》，由《巴黎戀人》、《秘密花園》、《紳士的品格》申宇哲導演執導，《大力女子都奉順》、《有品位的她》、《我們相遇的奇跡》白美京編劇執筆，描述參與「24小時冷凍人類項目」的一對男女，因為神秘陰謀導致20年後才甦醒過來。為了生存，必須維持體溫平均31.5°的副作用，兩人在生活中逐漸產生愛意的浪漫電視劇。
池昌旭將作為男主角出演該部電視劇。他所飾演的角色為綜藝局明星PD「馬東燦」。他是一個能讀懂時代潮流的電視臺能力者，參與本人製作的節目「冷凍人類項目」，雖然預計是被冷凍24小時，但醒過來發現已經過去20年了。身邊的人們都長了20歲，只有自己沒有老去，以20年前的樣子被喚醒。
元真兒則確定飾演女主角。她是電視台的實驗兼職生。受到助理導演的欺騙，說是睡一覺醒來，就可以賺500萬韓元，於是參加「冷凍人類項目」。是一位無法琢磨、擁有嶄新魅力的女性。她和馬東燦一樣，在20年後甦醒。
（圖片來源：TVDaily、KSD）
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