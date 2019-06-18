确定了！池昌旭、元真儿主演tvN新周末剧《请融化我》 预计9月底首播
韩剧 2019年6月18日 星期二11:13 JiaJia
经过约1个月的时间，终於确定《请融化我》由池昌旭、元珍儿的主演阵容啦！预计接档《阿斯达年代记》第3部首播～
预计於今年（2019年）9月首播的tvN新周末剧《请融化我》，由《巴黎恋人》、《秘密花园》、《绅士的品格》申宇哲导演执导，《大力女子都奉顺》、《有品位的她》、《我们相遇的奇迹》白美京编剧执笔，描述参与「24小时冷冻人类项目」的一对男女，因为神秘阴谋导致20年后才苏醒过来。为了生存，必须维持体温平均31.5°的副作用，两人在生活中逐渐产生爱意的浪漫电视剧。
池昌旭将作为男主角出演该部电视剧。他所饰演的角色为综艺局明星PD「马东灿」。他是一个能读懂时代潮流的电视台能力者，参与本人制作的节目「冷冻人类项目」，虽然预计是被冷冻24小时，但醒过来发现已经过去20年了。身边的人们都长了20岁，只有自己没有老去，以20年前的样子被唤醒。
元真儿则确定饰演女主角。她是电视台的实验兼职生。受到助理导演的欺骗，说是睡一觉醒来，就可以赚500万韩元，於是参加「冷冻人类项目」。是一位无法琢磨、拥有崭新魅力的女性。她和马东灿一样，在20年后苏醒。
（图片来源：TVDaily、KSD）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻