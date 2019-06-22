ARMY們注意了！SPAO X BT21聯名款來了，買全套穿一整個夏天
生活 2019年6月22日 星期六08:26 Rui
重磅好消息！ SPAO公開宣佈將要推出防彈少年團BT21聯名款！
UNIQLO與「宇宙明星BT21」聯名！推出了一系列可愛的上衣，今天已經開始販售啦！
酷愛合作款的SPAO繼美少女戰士之後，又和宇宙明星BT21牽手了，真的是讓人連連剁手都來不及！！
本次的SPAO&BT21聯名款也主打實用風，不僅有口袋T恤，還有T恤款連衣裙。短袖T恤上繡著BT21的人偶，共有白色、黑色、米色和淺紫色4中，十分適合夏季穿搭。
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印花T恤想必會是ARMY們的最愛，前胸和後背上都印著BT21可愛圖案，COOKY的愛心屁股、抱胸帥氣站著的CHIMMY、藍色小馬駒MANG，真的很想每一件都入手啊！
穿著方便、女生最愛的連衣裙款也推出了多種顏色，基本款的黑、白色，跳脫的黃、藍色，清爽的紫、粉色，真心每一件都值得擁有。
SPAO除了設計吸引人之外，價格也十分美好，本次的聯名款價格只有19900韓幣，已從6月17日開始上市。
「圖：SPAO」
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