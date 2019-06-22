ARMY们注意了！SPAO X BT21联名款来了，买全套穿一整个夏天
生活 2019年6月22日 星期六08:26 Rui
重磅好消息！ SPAO公开宣布将要推出防弹少年团BT21联名款！
UNIQLO与「宇宙明星BT21」联名！推出了一系列可爱的上衣，今天已经开始贩售啦！
酷爱合作款的SPAO继美少女战士之后，又和宇宙明星BT21牵手了，真的是让人连连剁手都来不及！！
本次的SPAO&BT21联名款也主打实用风，不仅有口袋T恤，还有T恤款连衣裙。短袖T恤上绣著BT21的人偶，共有白色、黑色、米色和浅紫色4中，十分适合夏季穿搭。
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印花T恤想必会是ARMY们的最爱，前胸和后背上都印著BT21可爱图案，COOKY的爱心屁股、抱胸帅气站著的CHIMMY、蓝色小马驹MANG，真的很想每一件都入手啊！
穿著方便、女生最爱的连衣裙款也推出了多种颜色，基本款的黑、白色，跳脱的黄、蓝色，清爽的紫、粉色，真心每一件都值得拥有。
SPAO除了设计吸引人之外，价格也十分美好，本次的联名款价格只有19900韩币，已从6月17日开始上市。
「图：SPAO」
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