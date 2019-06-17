准备和 GFRIEND 共度夏天！〈Fever Season〉新标志曝光
KPOP 2019年6月17日 星期一08:15 施乃琪
去年 GFRIEND 以一首清凉的 "Sunny Summer" 为夏天留下特别印象，今年她们更将用迷你专辑带来更多歌曲！
Source Music 在今天（17 日）揭晓了 GFRIEND 迷你七辑〈Fever Season〉的新标志，以当红的霓虹灯为概念，设计了大写的 “G” 及韩文团名「여자친구」两种标志，宛如华丽夜景的风格立刻引发好奇。
GFRIEND 於 13 日就已经开始在京畿道附近拍摄最新主打歌的 MV，并於翌日拍摄完毕，如此一来〈Fever Season〉的准备工作便已大致完成。
在将於 7 月 1 日带著新专辑回归韩国的同时，GFRIEND 今年的亚洲巡回演唱会《2019 ASIA TOUR “GO GO GFRIEND!”》也将陆续在马来西亚、新加坡、泰国、香港、印尼、菲律宾、台湾以及日本举行，届时就能看见新歌表演罗！
（照片与影片来源：Source Music）
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