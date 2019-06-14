NU'EST七月袭港开个唱 门票下周四20/6公开发售！ 网友们才刚抨击完：「梁铉锡一开始就没有可以卸任的职务」…弟弟梁珉锡也辞去YG代表一职！ 《阿斯达年代记》宋仲基与张东健明晚将首次正面对决，冲突一触即发！ 朴有天被检方求刑一年6个月&罚140万韩元！含泪读信：「对不起选择相信我的人」 GFRIEND 新专辑、演唱会接力来袭 最新主打歌 MV 已开拍！ MAMAMOO 的《四季四色》还没完 安可演唱会 7 月登场！ 【速报】梁铉锡发表声明：「从今天起（14日）离开YG 卸下所有业务和职务」 洪常秀导演与金敏喜的婚外情曝光后...向妻子提出离婚诉讼！韩国法官今日驳回离婚诉讼，判其败诉！ Samuel 为名字申请商标权 计画成立单人公司！ 电视剧话题性３部新剧入榜＋《阿斯达年代记》《春夜》互相厮杀争夺一位宝座 白种元老师开通Youtube频道：「不能告诉大家我酱油用什么品牌，因为没给我赞助啊！」 tvN新剧《德鲁纳酒店》公开新预告！P.O、吕珍九、IU陆续登场 下月13日首播 《寄生上流》将於6月28日台湾上映，你想看吗？ JTBC新剧《18岁的瞬间》公开邕圣佑个人海报！轻轻吹拂蒲公英 满满的少年美 Super Junior 回归前先来个惊喜 一支 MV 看三位成员！ 李寿根、金希澈、韶宥和P.O担任KBS新综艺《Some vival1+1》的MC！节目将在26日首播！ 新剧《60天，指定幸存者》公开多张李浚赫人物剧照，穿上军服简直帅惨了～！ 【预告】《穷游豪华团2》将於下周一（17日）首播！跟著SJ圭贤等人高雄跑透透～ 【B.I事件】韩瑞希SNS透露：「2天后将回到韩国 重点应该是梁铉锡、警方 而不是我」 A某律师：「YG会定期检查艺人，如发现吸毒就送去日本排毒」 [好片推荐]《0.0赫兹》不可冒犯的超自然力量 韩媒再爆！「B.I事件」涉及WINNER李升勋…「发送讯息给A某」 SPAO联名真的令人买不完啊～来看看现在可以买到什么！ 警方承认3年前包庇郑俊英，导致数十名女性接连受害 《女神降临》超豪华假想阵容：男主人选车银优＆JIN之间真的难做抉择啊！ BLACKPINK&乐童音乐家&WINNER会受连累吗？ 国民请愿：终止YG艺人电视活动 YG 动荡中的不变大势⋯⋯BLAKCPINK〈Playing with Fire〉MV 破四亿 全昭弥出道BLACKPINK JENNIE&JISOO送祝贺 她们是什么关系？ 朱智勋8月10日举行香港场见面会！门票将於6月24日开售～ 超心痛！ T-ara宝蓝演员妈妈曾自杀，妹妹目睹全程：我曾恨过我妈

NU’EST宣布展开2019巡回演出，而香港亦将会是其中一站，NU’EST将会以五人完全体於7月27日（六）假香港亚洲博览馆HALL 10举行的「2019 NU’EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」演唱会。

演唱会消息公布后，香港一众L.O.Λ.E（NU’EST官方粉丝名称）均表示十分期待。而最近NU’EST在繁忙的行程中迎来了两位成员的生日，分别为大哥ARON及队长JR（金钟炫），二人均以不同的形式去庆祝。





早前NU’EST於官方频道上载了成员为ARON庆祝生日的片段，当时正值新曲《BET BET》打歌活动期间，从影片中可见队长JR及另外三位成员白虎（姜东昊）、旼炫（黄旼炫）、REN（崔珉起）各自秘密地前往楼梯间，以不同材料轮流为ARON的生日蛋糕装饰。四位成员以各自的风格发挥创意，旼炫及REN更尝试以朱古力笔在蛋糕上写上祝贺字句及画上ARON的人像，笑料百出。四位成员随后一边唱生日歌一边捧著「重口味」蛋糕到待机室，为主角ARON送上惊喜。蛋糕看起来虽然有点美观欠奉，难得是大哥ARON为成员亲自准备的装饰而感动，更大呼好吃，可见NU’EST五人感情非常好。





而刚於星期六迎来24岁生日的队长JR，则进行了他独有的生日庆祝活动「JR TOUR 2」，去年生日JR穿上了卡通人物「车厘龟」的人偶服装去到闹市，参观粉丝为他准备的生日应援广告。而今年JR则穿上小熊人偶服装，更背上龟壳造型的背包到市区出巡，沿途亦引来大批粉丝及途人拍照，JR十分有礼貌地鞠躬及挥手。JR到访多个地铁站，在挂有粉丝设计的生日广告灯箱前拍照，更到访以JR生日为主题布置的戏院，逐一认证粉丝所准备的生日应援，表达感谢之意。而NU’EST另外四位成员亦於星期六凌晨为JR送上蛋糕庆祝，更秘密地拍摄了祝贺短片，令JR大为感动。





成员旼炫上星期单独来港出席品牌活动时，宣传7月底的香港演唱会之余更透露演唱会上将会有特别舞台，未知NU’EST为L.O.Λ.E们准备了怎样的惊喜。演唱会门票将於下周四（20日）於快达票公开发售，票价分别为 $1,880 (VIP) 、$1380、$1080、$880及$580。所有购买VIP门票的粉丝将可以跟NU’EST近距离击掌或参加欢送环节；而持有另外四种门票的粉丝则有机会获得巡回限定文件夹。所有购票的粉丝更将会获赠官方海报，粉丝们准备好「扑飞」了吗？



由德硕文化传播公司主办

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻