NU'EST七月袭港开个唱 门票下周四20/6公开发售！

NU'EST七月袭港开个唱 门票下周四20/6公开发售！

KPOP   2019年6月14日   星期五18:36   韩星网  

NU’EST宣布展开2019巡回演出，而香港亦将会是其中一站，NU’EST将会以五人完全体於7月27日（六）假香港亚洲博览馆HALL 10举行的「2019 NU’EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」演唱会。

演唱会消息公布后，香港一众L.O.Λ.E（NU’EST官方粉丝名称）均表示十分期待。而最近NU’EST在繁忙的行程中迎来了两位成员的生日，分别为大哥ARON及队长JR（金钟炫），二人均以不同的形式去庆祝。


早前NU’EST於官方频道上载了成员为ARON庆祝生日的片段，当时正值新曲《BET BET》打歌活动期间，从影片中可见队长JR及另外三位成员白虎（姜东昊）、旼炫（黄旼炫）、REN（崔珉起）各自秘密地前往楼梯间，以不同材料轮流为ARON的生日蛋糕装饰。四位成员以各自的风格发挥创意，旼炫及REN更尝试以朱古力笔在蛋糕上写上祝贺字句及画上ARON的人像，笑料百出。四位成员随后一边唱生日歌一边捧著「重口味」蛋糕到待机室，为主角ARON送上惊喜。蛋糕看起来虽然有点美观欠奉，难得是大哥ARON为成员亲自准备的装饰而感动，更大呼好吃，可见NU’EST五人感情非常好。


而刚於星期六迎来24岁生日的队长JR，则进行了他独有的生日庆祝活动「JR TOUR 2」，去年生日JR穿上了卡通人物「车厘龟」的人偶服装去到闹市，参观粉丝为他准备的生日应援广告。而今年JR则穿上小熊人偶服装，更背上龟壳造型的背包到市区出巡，沿途亦引来大批粉丝及途人拍照，JR十分有礼貌地鞠躬及挥手。JR到访多个地铁站，在挂有粉丝设计的生日广告灯箱前拍照，更到访以JR生日为主题布置的戏院，逐一认证粉丝所准备的生日应援，表达感谢之意。而NU’EST另外四位成员亦於星期六凌晨为JR送上蛋糕庆祝，更秘密地拍摄了祝贺短片，令JR大为感动。


成员旼炫上星期单独来港出席品牌活动时，宣传7月底的香港演唱会之余更透露演唱会上将会有特别舞台，未知NU’EST为L.O.Λ.E们准备了怎样的惊喜。演唱会门票将於下周四（20日）於快达票公开发售，票价分别为 $1,880 (VIP) 、$1380、$1080、$880及$580。所有购买VIP门票的粉丝将可以跟NU’EST近距离击掌或参加欢送环节；而持有另外四种门票的粉丝则有机会获得巡回限定文件夹。所有购票的粉丝更将会获赠官方海报，粉丝们准备好「扑飞」了吗？

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