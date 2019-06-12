參加工作人員婚禮的邕聖祐！看完粉絲直呼：求演霸氣本部長～♥

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1995年出生的邕聖祐可以說是位名副其實的小鮮肉，參加《Produce 101》第2季時就憑藉著獨具魅力的五官，受到了無數人的關注，最後以Wanna One一員的身份成功出道，此後他所展現出來的舞蹈以及歌唱功底， 更是充分證明瞭自己的實力。

Wanna One解散後，邕聖祐又開始轉戰影視劇圈，搭檔金香起加盟了新劇《18歲的瞬間》，擔任男主角。 忙著拍戲的邕聖祐最近抽空出席了經紀公司FANTAGIO工作人員的婚禮。 被目擊到現身婚禮現場的邕聖祐，被路人表示「明明是現實中的人物，卻美好得不真實」。



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穿著深灰色西服+白襯衣的邕聖祐一亮相就賺足了所有人的目光，他舉手投足之間都籠罩著明星光環，儼然就是日系漫畫中的美少年，渾身散發乾淨清爽的氣息。



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雖然是明星卻絲毫沒有明星架子的邕聖祐，有客人要求籤名時他也開心奉上。



即使身處一大群人之間，邕聖祐的光芒也無法遮擋，一眼就能看到他。



看完這組照片就有粉絲表示邕聖祐自帶富三代氣場，散發著出身名門的貴公子氣質，非常想看他出演浪漫喜劇，扮演高冷傲嬌，最後被女主角收服的本部長~~

「圖：NATE、cr_logo」

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