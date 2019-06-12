参加工作人员婚礼的邕圣佑！看完粉丝直呼：求演霸气本部长～♥

1995年出生的邕圣佑可以说是位名副其实的小鲜肉，参加《Produce 101》第2季时就凭藉著独具魅力的五官，受到了无数人的关注，最后以Wanna One一员的身份成功出道，此后他所展现出来的舞蹈以及歌唱功底， 更是充分证明了自己的实力。
Wanna One解散后，邕圣佑又开始转战影视剧圈，搭档金香起加盟了新剧《18岁的瞬间》，担任男主角。 忙著拍戏的邕圣佑最近抽空出席了经纪公司FANTAGIO工作人员的婚礼。 被目击到现身婚礼现场的邕圣佑，被路人表示「明明是现实中的人物，却美好得不真实」。
穿著深灰色西服+白衬衣的邕圣佑一亮相就赚足了所有人的目光，他举手投足之间都笼罩著明星光环，俨然就是日系漫画中的美少年，浑身散发干净清爽的气息。
虽然是明星却丝毫没有明星架子的邕圣佑，有客人要求签名时他也开心奉上。
即使身处一大群人之间，邕圣佑的光芒也无法遮挡，一眼就能看到他。
看完这组照片就有粉丝表示邕圣佑自带富三代气场，散发著出身名门的贵公子气质，非常想看他出演浪漫喜剧，扮演高冷傲娇，最后被女主角收服的本部长~~
「图：NATE、cr_logo」
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