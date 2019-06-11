《THE KING》選角：李敏鎬、金高銀、禹棹煥確定出演！「男二」、「女二」則有可能是他們

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寫出多部熱門劇集的金銀淑編劇，將於明年（2020年）推出新作品《The King：永遠的君主》。主演陣容為李敏鎬與金高銀，新生代演員禹棹煥也確定加盟，而孫錫久、鄭恩彩則有望合流。



曾創作出《太陽的後裔》、《鬼怪》等多部熱門電視劇的金銀淑編劇，將於明年（2020年）上半年推出新作《The King：永遠的君主》。導演為《太陽的後裔》、《雲畫的月光》白尚勳導演。

該部電視劇以「平行世界」為背景：神族在人間釋放惡魔，而惡魔打開平行世界的大門。若是在另一個世界裡有一個「我」比我過得更幸福，你會選擇與對方交換生活嗎？面對惡魔拋出的問題，想要關閉次元之門的理科型大韓帝國皇帝「李坤」，和想要守護他人生活、朋友和愛情的文科型大韓民國刑警「鄭太乙」，兩人輾轉於兩個世界互相幫助而發生一系列故事，將為觀眾呈現時而悸動、時而淒涼的異次元羅曼史。



男主角由李敏鎬擔任。這是他繼《繼承者們》後，二次與金銀淑編劇合作。



女主角由金高銀飾演，這也是她繼《鬼怪》後，二次與金銀淑編劇合作。她將一人飾二角：大韓民國刑警鄭太乙與大韓帝國犯罪者露娜，此為兩個極端角色。



禹棹煥也將挑戰一人飾兩角。他所飾演的「趙恩燮」，看似只是一個普通的社會服務人員，但在另一個世界裡是皇帝李坤（李敏鎬 飾）的警衛「趙英奇」，預計完成JTBC新劇《我的國家》拍攝後，加入《The King》劇組。



而曾出演Netflix《超感8人組2》、KBS《最完美的離婚》的孫錫久，有望在劇中飾演重案組刑警「姜信載」。他有著冷靜又執著的個性，在破案時常常發揮卓越能力。因為他的活躍表現，強力3隊的捉拿率是其他團隊的兩倍。對於生活在漫長惡夢中的姜信載而言，鄭太乙（金高銀 飾）是他每天的希望。



鄭恩彩飾演「具書玲」，她是大韓帝國最年輕的總理，也是首位女性總理。從底層開始登上最高職位，靠著各種兼職支撐到大學畢業。克服重重困難，和政治世家結婚，在婆家拼命學習。進入政界後選擇離婚。無處可去的她下個目標是皇帝李坤（李敏鎬 飾）。此前，鄭恩彩曾出演OCN《客：The Guest》、SBS《Return》等作品。

另外，早就有報導指出，這次的「男二」與女主一樣是刑警，會有悲傷的Loveline，就是孫錫久出演討論中的角色；「女二」則是大韓帝國最年輕的總理，為鄭恩彩出演討論中的角色。由於金銀淑編劇筆下的角色大都令人印象深刻，大家也都相當關注助演們的選角。

（圖片來源：KSD、TVDaily）

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